Ze Suché Lozi až do vedení sněmovny. Petr Gazdík končí jako předseda Starostů a nezávislých

Gazdík kritizuje, že justice případ dosud neuzavřela. „Druhý důvod (k současnému odchodu) je ten, že jsem kdysi společně s kolegy vytáhl do boje o rozpočtové určení daní a po několika letech se skutečně podařilo prosadit výrazné zvýšení příjmů samospráv. Teď je ta správná doba vytáhnout do boje za lepší vzdělanost,“ dodal.

„Společná kandidátka s lidovci se mohla stát českou CDU/CSU“

Právě rozpad koalice s lidovci před sněmovními volbami v roce 2017 Gazdíka nejvíc mrzí. „Trvám na tom, že to byl dobrý nápad. Věřím tomu vlastně pořád. Chybou bylo to, že se to nepovedlo, že se kolegové vyděsili a koalice nekandidovala,“ uvedl.

Vzhledem k výsledku sociální demokracie podle něj mohli Starostové s lidovci být druhou, nikoliv třetí silou ve sněmovně, jak původně předpokládali. Podle Gazdíka měli STAN a lidovci společně potenciál stát se českou obdobou německé konzervativní unie CDU/CSU. „Starostové se vždy snažili spojovat. Ne protože je to slabost, ale protože je v tom síla,“ prohlásil.