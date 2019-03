Bělobrádkova éra končí. Odcházející předseda vrátil oslabené lidovce do sněmovny

Dvaačtyřicetiletý náchodský rodák stanul v čele KDU-ČSL jako takřka neznámý krajský politik, a to půl roku poté, co strana propadla ve volbách do Poslanecké sněmovny. Získala tehdy jen 4,39 procenta hlasů, a zůstala tak před branami dolní komory.

Volba nepříliš známého politika, který vedl stranickou organizaci v Královéhradeckém kraji a předtím krátce předsedal Mladým křesťanským demokratům, byla přitom poměrně překvapivá. O post předsedy se Bělobrádek, který do KDU-ČSL vstoupil v roce 2004, utkal s úřadující šéfkou Michaelou Šojdrovou.

Mladému předsedovi se stranu, která byla oslabená mimo jiné odchodem Miroslava Kalouska do TOP 09, v následujících letech podařilo konsolidovat. V roce 2013 se tak pod jeho vedením dokázali lidovci vrátit zpátky do Poslanecké sněmovny. To se v moderní historii dosud žádné jiné české politické straně nepodařilo.