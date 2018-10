Bělobrádek nebude obhajovat post šéfa lidovců. Prohrál v senátních volbách

Martin Červíček poděkoval voličům. „Jsem přesvědčen, že je to výsledek především mé každodenní práce ať už v regionu nebo v předchozí profesi. Nespoléhal jsem se na kampaň, ale šel jsem do toho s tím, že nabídnu zkušenost,“ řekl v ČT.

Senát považuje za pojistku ústavnosti a legislativního procesu a chce se v něm věnovat tématům dopravy a bezpečnosti. „Měl jsem však dojem, že se velmi často zapomíná na to, že senátoři by měli zastupovat regiony. Že by měli hájit regionální zájmy,“ řekl. Myslí si, že role senátora by měla být rovnoměrně rozdělená mezi celostátní a regionální témata.

Před druhým kolem voleb mu vyslovil podporu třetí v pořadí Petr Koleta, který kandidoval za hnutí ANO a získal v prvním kole 22,47 procenta hlasů. „Přestože jsme se v boji o Senát utkali jako zástupci odlišných politických stran, v řadě priorit, které bychom v něm chtěli uplatnit, se shodujeme,“ uvedl.