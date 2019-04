Z učitele němčiny hvězdou komunální politiky. Rakušan začal kariéru jako nestraník

Krátce po vstupu do strany se Rakušan v roce 2016 stal prvním místopředsedou hnutí. Při volbě získal 95 procent všech hlasů. Rok na to už vedl středočeskou kandidátku hnutí při volbách do Poslanecké sněmovny a s počtem více než sedm tisíc preferenčních hlasů se dostal i do dolní komory.

Hnutí STAN přitom získalo v posledních sněmovních volbách pouze pět procent hlasů a šest mandátů. Na volebním sněmu ovšem Rakušan vyjádřil ambici dovést hnutí do vlády a prosazovat dále ideje, na nichž STAN stojí. Od účasti ve vládě Andreje Babiše se již dříve distancoval: „Nechceme být součástí vlády marketingu, která v současné době vládne.“

Ve vedení Kolína skončí

Až dodnes žije Rakušan v rodném Kolíně a je podruhé ženatý. Z prvního manželství má dceru Agátu, v roce 2017 se mu pak se současnou manželkou Marií narodil také syn Matěj. Na stranickém sněmu uvedl, že jeho zvolení do funkce předsedy STAN výhledově znamená rezignaci na post starosty Kolína, který měl podle svých slov rád. „Předsednictví se chci věnovat naplno,“ vysvětlil.

Na otázku o případném spojení s TOP 09, se kterou STAN řadu let úzce spolupracovalo, Rakušan řekl, že bude předsedou samostatného autentického hnutí STAN, což je subjekt, který má budoucnost a potenciál. „Až krajské volby v roce 2020 jasně ukážou, kdo může být eventuálně nositelem případné integrace menších stran,“ dodal s tím, že hnutí je vstřícné k nejrůznějším formám spolupráce.