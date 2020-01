Šabatová: Z vysoké politiky se na post ombudsmana přejít nedá. Válková mi jako zmocněnkyně nevadí

„Válková by nebyla dobrá kandidátka na veřejnou ochránkyni práv, a myslela jsem si to i předtím, než nastaly poslední události,“ prohlásila Anna Šabatová. Válkovou na post ombudsmanky navrhl prezident Zeman. Poté ale vyšlo najevo, že Válková spolupracovala v sedmdesátých letech na právnických analýzách s Josefem Urválkem, prokurátorem z politických procesů třeba s Miladou Horákovou. Válková poté od své kandidatury odstoupila.

Šabatové ale na Válkové vadí i její politická angažovanost. „A obranářské postoje vůči premiérovi. To by rozhodně nevzbuzovalo jistotu a důvěru v nezávislost. Její minulost je určitý problém, hlavně způsob, jakým se k tomu postavila na veřejnosti, to nepůsobilo úplně dobře.“

„Nikdo by neměl přejít z vysoké angažované politiky na funkci ombudsmana,“ zdůraznila Šabatová.