Obejde se obnova lesa po kůrovcové kalamitě bez sázení smrků? Před jejich širším využitím varují ekologové

V minulém roce sucho a kůrovec zničily asi 66 tisíc hektarů plochy a na jejich obnovu by bylo potřeba sedm miliard korun. Lesníci znovu řeší, co namísto zničených porostů vysadit a jestli na to budou mít dost stromů. Podle některých se bez smrků neobejdou.

Ekologové před jejich větším používáním varují. Například ve školce vojenských lesů nedaleko Staré Boleslavi čeká v chladicí hale při minus dvou až třech stupních na jaro 800 tisíc sazenic. „Dotřiďujeme smrk, ale ty hlavní sazenice, hlavní druhy, jsou především buk a modřín, vedle toho taky borovice a další dřeviny,“ nastínil mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona.