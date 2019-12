Implantát pro neslyšící proplatí od ledna pojišťovny i dospělým

„Jsou to zásadní novinky. Oboustranná kochleární implantace pro perspektivního pacienta je věc, která dramaticky zlepšuje rozumění v hlučném prostředí, umožní návrat prakticky bez omezení do normálního života,“ zdůraznil lékař Jan Bouček z Kliniky ORL 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Kochleární implantát pro obě uši dnes dostávají proplacený od pojišťoven pouze děti, a to od roku 2014. Teď na dvojici implantátů dosáhne i většina dospělých.

Elektroda implantátu se neslyšícímu zavede do kochley (hlemýždě), kde stimuluje nervy vnitřního ucha a nahrazuje tak jeho funkci. Zvukový procesor je pak umístěn zvenku za uchem.

Odborná společnost proto s pojišťovnami o jejich úhradách debatovala celý podzim. Nakonec se dohodli na stoprocentním pokrytí. Pro jednoho člověka je to zhruba 200 tisíc korun.

Navíc se zkrátila doba pro výměnu jedné z částí implantátů. Měnit se teď bude řečový procesor jednou za sedm let, ne za desetiletí jako dosud. „Pojišťovnám a ministerstvu zdravotnictví za to patří dík. I tak bychom do budoucna mohli diskutovat i dobu kratší, třeba pět až šest let,“ dodal Viktor Chrobok, přednosta Kliniky ORL Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

„Řečový procesor jako technologická pomůcka totiž stárne úplně stejně jako to, co běžně používáme, třeba jako mobilní telefony,“ dodal lékař Bouček.

V Česku má implantát přes tisíc lidí a každý rok přibude zhruba 120 dalších. Podle lékařů by číslo mohlo být vyšší. Problém je, že i po více než 30 letech se o metodě málo ví.