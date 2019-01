Přílišná korektnost brání komunikaci, tvrdí nevidomá zlatá paralympionička a trojnásobná mistryně světa

Spíš mě fascinuje, jak děti málo vnímají mou slepotu. Do dneška, když mě chtějí překvapit, tak mě nutí, abych si zakryla oči, abych je nepozorovala, co tam dělají. A trvají na tom.

To nevím, žiju ze dne na den a „rozhlížím“ se kolem, jak se s tím vypořádávají i jiní nevidomí rodiče. Současně si hledám svoji cestu, s mým mužem ji hledáme společně. Je to nekonečná improvizace, protože běžně používané fígle a techniky od vidících rodičů pro nevidomé nefungují. Tak improvizuju.

Paralympionička, předkladatelka, výtvarnice, zakladatelka neziskové organizace, matka. Co z toho, co jsem vyjmenoval, jste nejvíc?

Já myslím, že to je společná práce na dlouhé časy, určitě se to ale zlepšuje. Třeba atmosféra v Praze je výrazně lepší v tom, že se obvykle v davu najde někdo, kdo je uvolněný, přiblíží se, nabídne pomoc a má představu, že je dobře promluvit, a ne na mě hned sáhnout. Na malých městech je to obtížnější. Ale i my, nositelé trochu vybočující zkušenosti, musíme umět srozumitelně říct, co potřebujeme.

Pak jste také vyprávěla, že když jste žádali o adopci, bylo to úplně bez problémů. Jde tedy obecně říct, zda si už česká společnost zvykla na to, že v ní žijí lidé s handicapem? Už ví, jak k nim přistupovat?

Je to případ od případu, ale stále se stává, že když nevidomá žena otěhotní, setkává se opravdu s tímto typem předsudku. Včetně toho, že ji někteří gynekologové mají automaticky tendenci směřovat k interrupci. Těch předsudků a mylných představ je zejména ve zdravotnictví mnoho. Místy je to trošku středověk.

Jednou při vyšetření se vás lékařka ptala, proč nejste sterilizovaná. Zní to strašlivě, ale mění se to v posledních letech?

Jakou roli hraje obava o to, abychom se vyjádřili co nejkorektněji? Ubližuje to třeba tomu, že zbytek populace k vám přistupuje jinak? Možná se bojí, aby se vás nějakým způsobem nedotkl?

Trošku to tak vnímám, asi nebudu jediná. Ten příliš velký důraz na politickou korektnost, co se smí, co se nesmí. Problém je, že jazyk to úplně nevyřeší a podstatný vždycky zůstane vnitřní postoj. Když na mě děti volají „jé to jseš ty, ta slepá paní“, v tom žádný problém nevidím, protože do komunikace jdou. Ale když si lidé ve frontě za mnou šuškají „to je ta slepá“, to ke komunikaci moc nepovede.

Ale opravovat jazyk jenom proto, že mluvíte se mnou, vede ke stresu na vaší straně. Nevidomí také řeknou jsem ráda, že tě vidím, protože nejde o to na sebe zírat, ale mít radost, že jsme se potkali. Když dva lidé, kteří zrovna sedí na vozíčku, spolu ukončí vztah, také nebudou říkat, že se rozjeli. Oni se prostě rozešli.

Od olympijských her v roce 1992 uběhlo 27 let. Jak těžké bylo opustit sport? Uvedla jste, že ze sportu jste odešla kvůli podvodným praktikám ostatních sportovců. Opravdu to funguje i mezi sportovci s handicapem?

Nebyl to jediný důvod. Měla jsem pocit, že se to završilo a opravdu jsem nechtěla strávit život tréninkem a studiem. Ale samozřejmě, svět zdravotně postižených je úplně stejný jako svět lidí bez postižení, s veškerou dynamikou, s kladnými i s těmi zápornými postavami. A sláva chutná všem, akorát že rozměr sportu zdravotně postižených je menší, jde tam o menší peníze. Podvody jsou třeba jednodušší nebo nemají takový dosah, ale existují i tam. Samozřejmě většina sportovců je poctivých.