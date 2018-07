Další bariéra pro handicapované: mají problém sehnat vyhovující bydlení

Například filmová střihačka Kateřina Morozová na obecní byt nedosáhne. Nedařilo se jí ani přes inzerát. S dalšími handicapovanými proto nocovala venku, aby na problém upozornila. Krátce nato nabídku dostala.

„Budu podepisovat nájemní smlouvu. Budu shánět peníze na rekonstrukci koupelny, protože je tam malý záchod,“ plánuje Morozová, která už pět let žije v Jedličkově ústavu a do vlastního bytu by se mohla nastěhovat do konce prázdnin.