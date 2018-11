Na hospic je příliš zdravý, na sociální péči příliš nemocný. O mladíka se po nehodě musí starat jen rodina

Jinak je veškerá tíha péče na bedrech Filipovy matky. Trvá to šest let. „K Filipovi vstávám šestkrát až jedenáctkrát za noc, podle toho, jak moc je zahleněný. Dopadlo to už i tak, že v létě jsem zdravotně zkolabovala, skončila jsem v nemocnici na kapačkách,“ svěřila se Filipova matka Ivana Vrzalová.

Rodina by potřebovala alespoň na jeden den v týdnu pomoc pečovatele nebo odlehčovací služby. Ukázalo se ale, že tu u Filipa využít nelze. „Podle zákona o sociálních službách je odlehčovací služba pouze sociální služba a nelze při ní vykonávat žádné zdravotnické výkony,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Bez zdravotnických výkonů to ale u Filipa nejde. Dýchá s podporou kyslíku, potřebuje strojní odsávání hlenů a výživu dostává přímo do žaludku. „Tam by také určitě stálo za to zvážit výjimku ze zákona, aby takovýto úkon nebyl v rozporu se stávajícími zákony a dotyčný neriskoval, že za dobrotu přijde na žebrotu,“ řekl radní Jihomoravského kraje Marek Šlapal.