Odlehčovací služby dostávají čtyřikrát více než před 10 lety. Umožňují vydechnout rodičům handicapovaných

Odlehčovací služby pomáhají rodinám, které se starají o handicapovaného člena. Nejde o plnohodnotný stacionář, kde pečují o postižené nebo třeba seniory, kteří k životu již potřebují pomoc bližních, celý den. Na pár hodin se ale postarat dokážou.

Rodiče pečující o nemocného potomka nebo třeba naopak děti seniorů pak mají čas na odpočinek nebo to, co by jinak nestihli. „Můžu si jít zahrát volejbal, můžu jít do kina, můžu si dát pivo s kamarádkami v hospodě a je to moc příjemné. Anebo to využívám proto, že chodím do práce, když je uzávěrka,“ přiblížila Eva Křížová, jež se stará o nevidomou dceru, která má mentální postižení a vyžaduje nepřetržitou péči.

Na odlehčovací služby přispívají kraje

V roce 2008 dal stát na odlehčovací služby 85 milionů korun. Během dalších pěti let vzrostl příspěvek na 123 milionů a letos již činí 333 milionů. Za tu dobu také vzrostl počet organizací, které služby zajišťují, ze 149 na 260. Před pěti lety jich ale bylo dokonce více než dnes, byť se příspěvek od té doby ještě dvakrát zvýšil.

Kromě státu přispívají na odlehčovací služby také kraje. Ten Zlínský schválil na sklonku léta padesátimilionový dotační program, peníze chce rozdělit mezi organizace během příštích dvou let.

„Je potřeba podpořit odlehčovací služby, které pomůžou těm, kdo pečují o své blízké v domácím prostředí. Chceme, aby byly k dispozici lidem až do večerních hodin, a to i o víkendech a svátcích. Primární potřebou lidí je žít a dožívat v domácím prostředí a tohle je způsob, jak jim můžeme pomoci,“ uvedla krajská radní Michaela Blahová (KDU-ČSL).