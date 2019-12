Vlaky i nástupiště jsou pro vozíčkáře často nepřístupné. Ombudsmanka požaduje nápravu

Podle průzkumu, který nechala zpracovat kancelář veřejné ochránkyně práv, je v České republice jen pětistovka železničních stanic a zastávek, kam vozíčkáři nemají problém se dostat. Velký rozdíl je také v přístupnosti vlaků různých dopravců. „Celkově není situace dobrá,“ řekla ombudsmanka Anna Šabatová.

Největší dopravce České dráhy mají podle průzkumu přístupných 70 procent vlaků a Leo Express všechny, RegioJet neměl dlouho žádné. Nyní na svém webu informuje, že si pořídil mobilní plošiny, a umožňuje tak nástup do vlaků na trase z Prahy do Ostravy a Žiliny. Zároveň musí podle smlouvy s ministerstvem dopravy umožnit nástup a cestování v rychlících z Brna do Bohumína, které provozuje od neděle. Arriva a GW Train Regio mají přístupnou část vlaků, vyplývá ze zjištění ombudsmanky.