Ve Svitávce nechtějí za sousedy lidi s postižením. Kraj bude pro chráněné bydlení muset hledat jiné místo

Za dva roky se měli někteří klienti organizace Paprsek ve Velkých Opatovicích stěhovat do dvou nově postavených budov. Kraj je chtěl vybudovat na dosud nevyužívaném pozemku ve Svitávce na Blanensku. Na samostatné chráněné bydlení si ale budou muset ještě nějaký čas počkat.

Lidé v obci iniciovali proti stavbě petici. „Téhle výzvě předcházely různé letáky, ve kterých se psaly takové věci, jako že tady budou bydlet muži, kteří mají myšlení dětí v předškolním věku, ale tělo a sexuální potřeby dospělých,“ popsal starosta Svitávky Jaroslav Zoubek (nez.). Reakce obyvatel ho překvapila. „Z nemocných lidí, kteří neměli to štěstí jako my, udělali lidi nebezpečné. Pár nenávistných lidí dokázalo zmanipulovat další k tomu, aby se postavili proti stavbě. Něco je špatně a nedovedu to z lidského pohledu pochopit,“ řekl starosta.

Obec podle starosty o projekt stála

Výzvu obecním zastupitelům, kteří projekt veřejně projednávali a podporovali, podepsalo bezmála tři sta lidí, tedy asi šestina obyvatel Svitávky. Vadila jim lokalita, kde kraj stavbu plánoval i nedostatek informací. Na kameru se ale nikdo z iniciátorů výzvy vyjádřit nechtěl.

Radnice se podle starosty sice ohradila proti zpracování části projektu, kde podala i námitky, ale jinak o něj stála. „Nebylo to dobře zpracované, ale stojíme si za tím, že jsme proti chráněnému bydlení nikdy nebyli,“ uzavřel.