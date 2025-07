Ozzy Osbourne odehrál poslední koncert

„Cíl je velmi jednoduchý, a to vytvořit největší den v historii heavy metalu jako poctu kapele, která to všechno začala,“ řekl časopisu Metal Hammer Tom Morello, kytarista skupiny Rage Against the Machine a hudební ředitel akce. Výtěžek koncertu půjde na charitativní účely.

Podle agentury AFP byly vstupenky na sobotní koncert vyprodány během šestnácti minut. Mnoho lidí tak vystoupení sledovalo on-line a někteří se dostavili před brány stadionu i bez lístků.