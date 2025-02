„Úplná tečka.“ Black Sabbath s Ozzym se vrátí na jediný koncert

Birmingham je Osbourneovo rodné město. „Je na čase, abych se vrátil k místu, kde jsem se narodil. Je požehnání, že to mohu udělat s pomocí lidí, které mám rád. Birmingham je skutečným domovem metalu,“ prohlásil zpěvák.

Od svého posledního společného vystoupení v roce 2005 hráli Black Sabbath v částečných reunionech, ale nikdy v původní sestavě. A to ani při rozlučkovém turné, které je v roce 2016 zavedlo také do Prahy. Osbourne kapelu opustil v roce 1979 kvůli problémům s drogami a alkoholem a pokračoval ve velmi úspěšné sólové kariéře.

Black Sabbath – tedy zpěvák Ozzy Osbourne, kytarista Tony Iommi, baskytarista Geezer Butler a bubeník Bill Ward – byli na počátku sedmdesátých let průkopníky heavy metalu, díky hitům jako War Pigs, Paranoid nebo Iron Man.

Ozzy by měl zahrát sólo a následně se k němu připojí zbytek Black Sabbath. „Je tak nadšený z toho, že bude zase s kluky a se všemi svými přáteli,“ uvedla Sharon pro BBC. Osbourne je prý odhodlán předvést poslední show, kterou vnímá i jako rozloučení se svými kamarády z branže a fanoušky, protože za jeho odchodem ze scény chyběla „úplná tečka“.

Výtěžek z koncertu nazvaného Back to the Beginning (Zpět na začátek) poputuje charitativním organizacím včetně těch, kteří se věnují lidem s Parkinsonovou chorobou, uvedli organizátoři.

Osbourne v posledních letech sice produkoval novou hudbu včetně alba Patient Number 9 oceněného Grammy, ale od roku 2020, kdy prozradil, že mu byla diagnostikována Parkinsonova choroba, vystupuje na veřejnosti méně. Ke zpěvákově stažení do ústraní přispěly i zdravotní problémy po zranění páteře.

Nedávno se svěřil časopisu Rolling Stone s touhou vrátit se ještě na pódium. „Nehodlám tam přijít a předvést polovičatého Ozzyho, který by chtěl získat sympatie. Jaký by to mělo smysl? Nebudu tam jezdit na vozíku,“ řekl. Přičemž loučení s koncertováním přirovnal k loučením „s nejlepším vztahem svého života“.

Sestavu doplní další heavymetalové a rockové ikony jako Metallica, Slayer či Alice in Chains. Kytarista Rage Against The Machine Tom Morello, který je hudebním ředitelem akce, slibuje, že půjde o „největší heavymetalovou show všech dob“.