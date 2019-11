Lepší výuka i více policistů na silnicích. Aby ubylo mrtvých, potřebujeme konkrétní opatření, nabádá šéf BESIPu

Chování auta na mokré vozovce nebo na ledu či vyhýbání se překážce jsou situace, do kterých se dříve nebo později dostane každý řidič, ale pokud má za sebou pouze základní výcvik v autoškole, nemá s nimi vůbec žádné zkušenosti. Možná si stihne vzpomenout na poučky, jaký je rozdíl mezi přetáčivým a nedotáčivým smykem a co se v učebnicích píše o jejich zvládání, než narazí do sloupu u silnice nebo do závěje.

Podle Tomáše Neřolda, který vede samostatné oddělení ministerstva dopravy BESIP, jsou změny v autoškolách jedním z kroků, které by bylo vhodné učinit, pokud se mají zlepšit poměry na českých silnicích. Mladí řidiči by zkrátka měli do reálného provozu přijít s tím, že vědí, jak se auto může chovat. „Měli by zažít to, že auto má limit. Bohužel u nás je to do značné míry tak, že dostanou v autoškole základ, ale ,krizovkyʼ zkouší až v provozu,“ poznamenal.