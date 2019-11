Havlova odvaha byla obdivuhodná, ocenil Babiš. Schäuble upozornil, že svoboda není garantovaná

„A hlavně díky vám všem, kdo jste založili Občanské fórum. Do měsíce a dvanácti dnů jsme měli novou ústavu, novou vládu a nového prezidenta. Díky vám, kdo jste byli ve vládě, která nás přivedla k prvním svobodným volbám v roce 1990,“ uvedl dále premiér a poděkoval i těm, kdo měli zásluhu na pozdějším vstupu Česka do NATO a Evropské unie.

Předseda vlády dále ocenil lidi, kteří chodí volit, angažují se, vyjadřují svůj názor a záleží jim na tom, v jaké zemi žijí. „I když v politických názorech se můžeme lišit a lišíme. Od toho jsou politické názory a od toho jsou politické strany. Každá strana se pere o své místo na slunci. Ale pokud jsou to strany demokratické, pak v tom nevidím žádný problém,“ prohlásil dále Babiš a zdůraznil, že jako premiér země chce pracovat pro všechny občany České republiky.

„Měli bychom být hrdí na to, čeho jsme dosáhli. Díky vám všem, kteří jste toto všechno umožnili tím, že pracujete,“ doplnil a podotknul, že Česi by měli být hrdými vlastenci. „Slovo, kterému se v poslední době leckdo vysmívá, nechápe ho nebo ho považuje za kontroverzní. Vlastenctví je, že jsme pyšní na svoji zemi. My máme být na co pyšní. To slovo také znamená, že v základních věcech táhneme za jeden provaz a do přirozených diskuzí nemísíme nenávist,“ nechal se slyšet Babiš.

Demokracie není samozřejmá, zdůraznil Schäuble

Předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble v Národním muzeu vyzdvihl inspiraci, jíž byla občanská hnutí za železnou oponou pro sjednocení Německa. Poučením roku 1989 podle něj je, že nic nemusí zůstat tak, jak je.

„Dnes žijeme v míru, svobodě a demokracii, v Evropě rozmanitosti, s otevřenými hranicemi. Mnohým se to zdá být samozřejmé a mnohým to zase nahání strach. Musíme vzájemně mluvit o různých perspektivách. Nejen znát zvláštnosti těch druhých a snášet je, ale také jim rozumět a respektovat je,“ zdůraznil Schäuble.

Dnes prý není zapotřebí odvahy, ale optimismu, který symbolizuje věta „Kdy, když ne teď, kdo, když ne my“. „Gratuluji Čechům a Slovákům a předávám srdečné poděkování mých krajanů za to, že přispěli k překonání rozštěpené Evropy. Nikdy ji znovu neohrozit je náš společný závazek,“ uzavřel německý politik.