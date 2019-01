Gauck: Musíme rozlišovat mezi pravdou a lží. A usilovat o společnou Evropu

Proto potřebuje demokracie velmi silné představitele, kteří říkají: to jsou fakta, to je naše ekonomická situace, to nám umožnila Evropská unie, tak daleko jsme se dostali proto, že jsme součástí Evropy.

Je to paradox. V mnoha zemích tomu tak je, že jsou poměry lepší než kdykoli v minulosti. Ale pocit obyvatel tomu neodpovídá. A je to opravdu podivuhodné, že tady máme situaci, kdy je souhlas s EU velice nízký, tady v České republice je to 34 procent. Ale 62 procent Čechů říká, že EU nám přinesla výhody, že to pociťují, když všeobecně posuzují, jakou roli hrají pocity, které možná pochází z minulosti.

Nerad bych v to doufal, ale skutečností je, že my v Evropě jsme vytvářeli takovou jednotu, která zaznamenala mnoho úspěchů. A také Česká republka je v situaci, kdy si část obyvatel myslí, že Evropská unie jim bere národní identitu. To je samozřejmě omyl. Ale Evropa, Evropská unie si musí dávat pozor na to, aby evropská myšlenka nebyla postavena proti národní myšlence.

Jsem zcela pro to, abychom byli velice bdělí a abychom rozlišovali věcná fakta na jedné straně a propagandu na druhé. Nesmíme ztrácet naši schopnost úsudku. Demokracie tady není proto, aby hodnotila všechno úplně stejně. Ale je třeba mít distanci mezi pravdou a lží, polopravou, pololží. My se musíme distancovat od těch, kteří pravdu zamlčují nebo zakazují.

Nemůžete ode mě očekávat, že vstoupím do české diskuse a budu dávat nějaké známky osobnostem české politiky. To se nestane.

Já nevím, jak se ten konflikt konečně vyřeší, ale je skutečností, že pokud nebudeme mít nějaký klíč na přijímání migrantů, tak musíme vyvinout jinou formu solidarity, kterou poskytne tato část Evropy. Můžeme poukázat na to, že v Polsku jsou přistěhovalci z Ukrajiny anebo na jiné příklady solidarity. Česku se daří tak jako nikdy v minulosti – proto by se samozřejmě i Česko mělo podílet na solidaritě vůči lidem, kteří ji potřebují.

Musím říci, že k takovým otázkám se nerad vyjadřuji, nejsem součástí vlády a nejsem oprávněn hovořit o tom, co si vláda a Evropa myslí. Ale mluvil jsem o tom, že pocity obyvatel západní Evropy, kde obyvatelé žili již desetiletí s cizinci, jsou jiné, než je tomu u obyvatel východní Evropy. Tak je to i v bývalé NDR, tam jsou velké rezervy vůči přistěhovalectví.

Často jste hovořil o tom, že Visegradská čtyřka by měla projevit určitou míru solidarity se západní Evropou v otázce migrace a dalších. Ale kde je ta hranice mezi tím, co je solidarita a co jiný názor?

V roli spolkového prezidenta navštívil Gauck třikrát i Českou republiku. V říjnu 2012 se jako první německý prezident osobně poklonil památce obětí nacistického masakru obyvatel středočeských Lidic. V roce 2014 Gauck přijel do Česka hned dvakrát; nejprve na květnovou státní návštěvu a posléze na oslavy čtvrt století od pádu komunismu. Během vzpomínkové akce jej tehdy omylem zasáhlo do hlavy vajíčko, které na pódium hodili odpůrci českého prezidenta Miloše Zemana.

Ve svých veřejných projevech se Gauck často zaměřuje na téma svobody. Netají se svým odporem k ideologiím omezujícím svobodu a lidská práva, bez ohledu na to, zda přicházejí zleva či zprava. V roce 2008 inicioval spolu s Václavem Havlem a několika dalšími osobnostmi takzvanou Pražskou deklaraci, vyzývající parlamenty k přijetí zákona, jenž by uznal zločiny komunismu za zločiny proti lidskosti. Už jako prezident si Gauck vykoledoval žalobu od krajně pravicové Národnědemokratické strany Německa za to, že účastníky protiazylantských demonstrací označil za „šílence“. Ústavní soud se však Gaucka zastal.

Joachim Gauck se narodil 24. ledna 1940 v severoněmeckém Rostocku. Město ležící na pobřeží Baltu se po druhé světové válce stalo součástí východního Německa. Tato skutečnost počátkem 50. let tragicky poznamenala osud Gauckovy rodiny. Jeho otec byl tehdy odvlečen do sibiřského gulagu, v němž strávil čtyři roky. V roce 1965 dokončil Gauck studium teologie a začal působit jako evangelický pastor.

Do širšího povědomí se dostal v roce 1991, kdy se ujal vedení nově zřízeného úřadu Spolkového zmocněnce pro dokumenty ministerstva státní bezpečnosti bývalé NDR. Tato instituce byla první svého druhu v bývalém sovětském bloku a stala se symbolem vůle zúčtovat s komunistickou minulostí. V čele úřadu stál Gauck po dvě funkční období, tedy po maximální dobu, kterou příslušný zákon dovoluje. Za tu dobu si získal vysoký morální kredit, který mu později pomohl ke zvolení prezidentem. Po svém odchodu v říjnu 2000 se věnoval hlavně přednáškové činnosti a několik let působil ve vedení Evropského monitorovacího střediska pro rasismus a xenofobii (EUMC).

Prezidentem byl zvolen evangelický pastor Gauck v březnu 2012 poté, co jeho předchůdce Christian Wulff na prezidentský úřad rezignoval kvůli podezření, že ještě jako ministerský předseda Dolního Saska zneužil svého postavení k osobnímu prospěchu (soud jej posléze tohoto obvinění zbavil). Zvolen byl hladce jako nestraník, kterého podpořilo osmdesát procent volitelů. Německým prezidentem byl až do března 2017.

Jedním z témat, které otřásá Evropou, je brexit. Dvě desítky německých představitelů v minulých dnech napsaly otevřený dopis, v němž vyzývají Británii, aby neopouštěla Evropskou unii a tak dále. Myslíte, že odchod Británie z Evropské unie může EU dlouhodobě posílit?

Budu velice smutný, pokud k brexitu skutečně dojde. A budu o to smutnější, když to bude v téměř nepřátelské formě, než kdyby to bylo dohodu. Většina Britů ovšem takto rozhodla, to mohou Evropané namítat. Ale výhody EU pro zúčastněné země jsou tak velké nejenom z morálních, ale i z ekonomických, politických a kulturních důvodů, že by toto spojení Evropy mělo být zachováno.

Myslím, že nejenom v Británii, kdy si lidé řeknou, že hlasovali špatně – ale je potřeba, aby se Evropa do jisté míry probudila. Aby vzrostla míra akceptance Evropské unie. Já mohu jenom doufat, že to je taková výzva k tomu, aby se probudili všichni ti, kteří se anagažují tak, aby EU byla odolná vůči všem krizím.

Evropský právní řád, který podepsaly všechny členské země, musí být dodržován, nelze ho tunelovat. Přál bych Britům, aby se vzapamatovali a aby si promysleli, co způsobili v referendu. Nechtěl bych, abychom je ztratili. Chtěl bych, aby další generace Britů byla v Evropě.

Vy jste řekl, že brexit znamená to, co Německo dlouho odmítalo, tedy převzít na sebe větší zodpovědnost mezinárodní a taky vojenskou. Děje se to?

Pro Německo je jasné, že my jako největší evropský národ musíme trvat na tom, aby byly zachovány evropské hodnoty. Musíme být na straně těch, kteří je posilují. Musíme být proti těm, kteří by chtěli využívat sílu těch silnějších. To by nás vedlo ke konflitku s těmi, kteří taky dělají politiku, ať už je to Rusko nebo Turecko. Diskuse musí položit na stůl všechno, co nás rozděluje.

Německo se podílí na všech aktivitách OSN, na pomoci uprchlíkům, a ukazuje se také, že u Němců vzrůstá ochota spoluúčasti německých vojáků na mezinárodních misích. Tradice zachování míru je velice často provázena silným antimilitaristickým akcentem. To je to, co Evropa hájí. To také velice rádi opakujeme rovněž kvůli špatné vojenské minulosti Německa.

Ale právě ta důvěra v Německo nás poučí v tom smyslu, abychom dostáli všem výzvám, které před námi stojí. Já jakožto občan jsem viděl určitý vývoj a jako prezident jsem vždy říkal, že se musíte sami spolehnout na to, co jste už dokázali, jste důvěryhodní, jste mírově orientováni a orientováni na právo. To je třeba také mezinárodně zdůrazňovat.