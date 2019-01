Myšlenka Evropské unie své kouzlo neztratí, věří německý exprezident Gauck

Prezidentem byl zvolen evangelický pastor Gauck v březnu 2012 poté, co jeho předchůdce Christian Wulff na prezidentský úřad rezignoval kvůli podezření, že ještě jako ministerský předseda Dolního Saska zneužil svého postavení k osobnímu prospěchu (soud jej posléze tohoto obvinění zbavil). Zvolen byl hladce jako nestraník, kterého podpořilo osmdesát procent volitelů.

Do širšího povědomí se dostal v roce 1991, kdy se ujal vedení nově zřízeného úřadu Spolkového zmocněnce pro dokumenty ministerstva státní bezpečnosti bývalé NDR. Tato instituce byla první svého druhu v bývalém sovětském bloku a stala se symbolem vůle zúčtovat s komunistickou minulostí. V čele úřadu stál Gauck po dvě funkční období, tedy po maximální dobu, kterou příslušný zákon dovoluje. Za tu dobu si získal vysoký morální kredit, který mu později pomohl ke zvolení prezidentem. Po svém odchodu v říjnu 2000 se věnoval hlavně přednáškové činnosti a několik let působil ve vedení Evropského monitorovacího střediska pro rasismus a xenofobii (EUMC).

Joachim Gauck se narodil 24. ledna 1940 v severoněmeckém Rostocku. Město ležící na pobřeží Baltu se po druhé světové válce stalo součástí východního Německa. Tato skutečnost počátkem 50. let tragicky poznamenala osud Gauckovy rodiny. Jeho otec byl tehdy odvlečen do sibiřského gulagu, v němž strávil čtyři roky. V roce 1965 dokončil Gauck studium teologie a začal působit jako evangelický pastor.

Krátce po pádu berlínské zdi byl Gauck zvolen poslancem historicky posledního východoněmeckého parlamentu. Na starost měl řízení výboru parlamentu pro dohled nad rozpuštěním ministerstva státní bezpečnosti, takže když krátce nato hledala vláda osobu, která by zastávala post zvláštního zmocněnce pro osobní svazky Stasi, byl Gauck logickou volbou.

Ve svých veřejných projevech se Gauck často zaměřuje na téma svobody. Netají se svým odporem k ideologiím omezujícím svobodu a lidská práva, bez ohledu na to, zda přicházejí zleva či zprava. V roce 2008 inicioval spolu s Václavem Havlem a několika dalšími osobnostmi takzvanou Pražskou deklaraci, vyzývající parlamenty k přijetí zákona, jenž by uznal zločiny komunismu za zločiny proti lidskosti. Už jako prezident si Gauck vykoledoval žalobu od krajně pravicové Národnědemokratické strany Německa za to, že účastníky protiazylantských demonstrací označil za „šílence“. Ústavní soud se však Gaucka zastal.