Duka: Zdanění církevních restitucí by zasáhlo věřící, museli by více pomáhat. Ústavní soud rozhodl v duchu práva

Pakliže by se Ústavní soud nepostavil proti zdanění finančních náhrad z církevních restitucí, přišla by katolická církev podle Duky každoročně asi o 380 milionů korun. „Myslím, že by to doopravdy byla velká zátěž pro věřící, ani ne tak pro zaměstnance církve, ti by se nějakým způsobem asi uživili. Ale jedině z důvodu, že by věřící museli stále více pomáhat. Tato částka jenom zajišťuje tu část, kterou stát financoval, pomáhal financovat platy zaměstnanců církví a částečně i jejich ústředí,“ řekl kardinál.

Zmínil i spoluúčast katolické církve při rekonstrukci památkových budov. Také tam by případné schválení církevních restitucí podle něj znamenalo velkou komplikaci. „Mohu říci, že jich (budov) je řádově téměř 10 tisíc a každá takováto oprava se pohybuje v minimu od pěti, ale taky až do 200 milionů korun, tak by opravdu památkový fond utrpěl nejvíc. Pak je ještě další část, a to je zdravotnictví, sociální služby a též církevní školství,“ uvedl Duka.

Restituční zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávaly, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Roční splátka činí přibližně dvě miliardy korun, do konce loňského roku tedy bylo vyplaceno přibližně 12 miliard korun.

Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se postupně snižují až na nulu v roce 2030. Letos to bylo 1,16 miliardy korun.

V listopadu si církev připomene kanonizaci Anežky České

Jedním z dalších témat plenárního zasedání, které začalo v pondělí a potrvá do středy, byla příprava listopadové národní pouti v Římě, která se koná u příležitosti 30 let od kanonizace svaté Anežky České. Kardinál odhadl, že by se jí mohlo zúčastnit kolem tří tisíc poutníků.

„Mohou k nim ještě přibýt lidé žijící v zahraničí a lidé, kteří dorazí po vlastní ose, o kterých nevíme,“ řekl Duka. Součástí pouti budou bohoslužby v římských bazilikách, návštěva hrobu svatého Cyrila a generální audience u papeže.