Pět dní po svatořečení Anežky České padl komunismus. „Za těch 30 let jsme udělali úžasný pokrok,“ míní biskup Vokál

Ještě chvíli zůstanu u Anežky České a připomínky třiceti let od jejího svatořečení. Vyrábí se socha pro papeže Františka, čeští věřící chtějí, aby byla ve svatopeterské bazilice vystavena. To je reálné? Bude to součást toho obřadu?

Nakolik je reálné, aby socha skutečně stála uvnitř Baziliky Svatého Petra, to nedokážu říct, přání mnohých to jistě je. Možné je, že by byla umístěna třeba v jedné z kaplí v kryptě Baziliky svatého Petra, kde už se nějaký český prvek nachází. Sochu připravuje mistr Daniel Ignác Trubač ve své umělecké dílně, je symbolickým vyjádřením, že vděčíme za třicet let svobody, že tehdejší papež Jan Pavel II. kanonizoval Anežku. Tehdy ji udělil výjimku ze zákona, aby se nemuselo čekat na mimořádný zázrak, čili trochu i pozměnil postup, aby nám vyšel vstříc.

On sám byl svatořečen na druhou stranu docela rychle, taky šel řekněme netradiční cestou.

Možná mu to pomohlo (smích).

Co vlastně tenkrát zajistilo, že věřící z Československa mohli přijet do Říma? Jak vy jste to v tu dobu prožíval? Žil jste v emigraci.

Žil jsem v zahraničí, nejprve v Itálii a v této době ve Spojených státech. Je pravda, že těch informací jsem neměl tolik bezprostředně, protože internet fungoval jen mezi studenty nebo mezi vojáky, mobily nebyly a rodiče nejprve neměli ani telefon. A navíc jsem byl naučen, že kdybych někam zavolal na smluvené místo, že bych jim mohl vytvářet problémy z politického hlediska. Takže jsem se držel stranou a jako farníkář jsem měl i hodně práce. Co jsem zaznamenal v televizi ze zpráv, tak se obvykle točilo kolem berlínské zdi, ne tolik kolem Československa. Nicméně útržkovité zprávy jsem měl, na jednu stranu jsem se z toho zázraku radoval, na druhou stranu jsem v sobě živil pochybnosti, říkal jsem si, že to není ještě tak jisté. Proto jsem se odvážil navštívit Československo až někdy rok po revoluci.