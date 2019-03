Duka zakročil v kléru. Kvůli podezření ze sexuálního zneužívání odvolal kněze

Kylar o svém traumatickém zážitku promluvil poprvé loni. Uvedl, že se stal obětí zneužívání ve svých 12 letech, vzepřít se dokázal až v dospělosti. „Ty věci byly tabu. S nikým jsem o tom nehovořil, ani s rodiči. Bral jsem to jako své selhání. Kněz mi přikazoval, abych o těch věcech nemluvil, že je to v pořádku, že ty věci jsou k mému dobru,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam.cz.

Na případ reagoval i Arcibiskupský palác. Jméno kněze podle mluvčího Duka oznámil koncem minulého týdne biskupovi Zdenku Wasserbauerovi, generálnímu vikáři pražské arcidiecéze. Biskup pak svolal jednání kolegia, které zastupitele Kylara vyslechlo ve čtvrtek a dospělo k závěru, že „se jedná o podezření důvodné.“

„Vážím si ho za to, jak se s tím dokázal vypořádat,“ uvedl biskup Wasserbauer na Kylarovu adresu. „Cítím velkou odpovědnost udělat maximum nejen pro něj, v tom nejzákladnějším lidském rozměru, ale i zasadit se o to, aby Kontaktní centrum pro oběti začalo fungovat co nejdříve a abychom v církvi dál intenzivně pracovali na opatřeních, která povedou k účinné prevenci.“

Vír české diskuse

Diskusi o sexuálním násilí páchaném zástupci tuzemského kléru otevřel nedávný vatikánský summit, který se sexuálním skandálům v církvi věnoval. Kardinál Duka původně celou problematiku spíše bagatelizoval, když otvírání tématu označil za hysterii a prohlásil, že provinilí kněží tvoří „promile“ z celého kléru.

Reportér pořadu 168 hodin Jan Novák ovšem vzápětí nabídl reportážní výpovědi tří lidí, které v dětství sexuálně zneužili církevní hodnostáři a kteří o své zkušenosti již dříve mluvili v pořadu Českého rozhlasu Plus Vertikála. Kaplan Marek Drábek a soudkyně diecézního soudu Martina Vintrová hovořili s celými desítkami obětí a právě podle Vinterové jich v Česku mohu být až stovky.

Arcibiskup poté oznámil, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele – právě kvůli tomu, aby policie zjistila, zda došlo k činům, o kterých mluvili lidé v Novákově reportáži. Stín sexuálního skandálu ostatně už v lednu ulpěl na faráři ze sušického vikariátu, kterého českobudějovická diecéze postavila mimo službu. Důvody neuvedla, podle serveru HlídacíPes bylo důvodem také podezření ze zneužívání nezletilých.