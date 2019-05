Polskem otřásl film o sexuálním zneužívání v církvi. Zní omluvy, odsudky i popírání

Film bratří Tomasze a Marka Sekielských nazvaný Jen to nikomu neříkej odhaluje dosud neznámé případy zneužívání v polské církvi. Oběti dopodrobna popisují, co zažily od duchovních: obtěžování, znásilnění i výhrůžky, že příště budou na řadě jejich mladší sourozenci. Vypovídají také, že jim kněží zakazovali hovořit o tom, co se jim stalo, a to dokonce i během zpovědi.

„Tento film je převratný v tom, že přináší konkrétní svědectví obětí sexuálního zneužívání. Většinou jde o dospělé lidi, kteří hovoří o tom, co v dětství zažili. Vyprávějí, co prožívali tehdy a co prožívají celý život, který jim zneužívání zničilo. Oběti se pak také snaží konfrontovat s těmi, kteří je zneužívali,“ popisuje obsah snímku zpravodaj ČT v Polsku Lukáš Mathé.