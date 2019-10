Za zbití číšníka v centru Prahy si bratři z Nizozemska odpykají pět a půl a pět let

„I když šlo nepochybně ze strany obou obžalovaných o brutální útok, nedosáhl ještě takové úrovně, aby naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Vedle těžkého ublížení na zdraví se bratři podle rozsudku dopustili také výtržnictví.

O pokus o vraždu by šlo podle soudce tehdy, pokud by bratři pokračovali v kopání do číšníkovy hlavy i poté, co už bezvládně ležel, a snažili by se ho tak dobít. Ani motiv útoku - tedy pomsta restauračnímu personálu - podle Zelenky nesvědčí o tom, že by Nahviovi chtěli číšníka usmrtit.

Incident se stal loni v dubnu

Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali v dubnu 2018 do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou. Na zahrádce restaurace u obchodního centra Quadrio se skupina dostala do sporu s obsluhou, protože si do podniku přinesla vlastní alkohol a odmítala odejít.

Z následné bitky vyšel nejhůře číšník, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku. Musel se podrobit několika operacím a zažádal si o invalidní důchod.