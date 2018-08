Nizozemci, kteří v Praze napadli číšníka, jsou stíháni pro pokus o vraždu. Hrozí jim 18 let

Incident se stal 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli.

Policisté útočníky zadrželi několik dnů po útoku na pražském letišti, pět obvinili a zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Třem obviněným uložil Obvodní soud pro Prahu 1 trestním příkazem osmiměsíční podmínky, na pět let je také vyhostil ze země.

V bezvědomí na JIP

Zbylé dva, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, poslal soud do vazby. Oba původně čelili obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví. Nově jsou stíháni pro pokus o vraždu.

Útočníkům podle deníku Právo přitížily lékařské znalecké posudky, podle kterých byla intenzita útoku značná a život ohrožující.