Nizozemec, který napadl v Praze číšníka, nabídl své oběti odškodné

„Chci dopisem vyjádřit lítost nad incidentem a osobně se za něj omluvit, i za ostudu, kterou přinesl Nizozemsku a lidem doma,“ napsal Armin N. ve zveřejněném textu. Podle něj bylo „velmi nešťastné“, v co se zvrhlo to, co mělo být původně rozlučkou se svobodou pro jednoho z členů skupiny.