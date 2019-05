ŽIVĚ: Sněmovna projednala lékový záznam. Není jasné, zda bude ke sdílení dat nutný souhlas pacienta

Pacientům by předloha dala právo zakázat lékařům vstup do databáze o svých lécích. I o tom se dnes znovu vedla debata. Občanští demokraté a Piráti požadují opačný postup, tedy aby si lékaři nebo lékárníci museli vyžádat aktivní souhlas pacienta.

Takzvaný lékový záznam pacienta zavede vládní novela v návaznosti na elektronický recept. Ošetřující lékaři a lékárníci by díky němu věděli, které léky pacient užívá, což by mohlo pomoci odstranit například jejich nežádoucí vzájemné působení. V současnosti má doktor přehled pouze o medikamentech, které pacientovi sám předepsal. Lékárník pak může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech.

Poslanci TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN) opět předkládají novelu zákona o státním zastupitelství. Vedoucí státní zástupce by bylo možné odvolat pouze po rozhodnutí kárného senátu. Novela také vymezuje funkční období vedoucích státních zástupců, v případě nejvyššího státního zástupce by to bylo deset let.

Zdravotnický výbor už dříve vložil do novely hrazení konopí jako léku . Pojišťovny by dávaly nejvýše na 30 gramů pro jednoho pacienta měsíčně 90 procent ceny léčebného konopí. Pirát Tomáš Vymazal navrhl, aby úhrada byla stoprocentní a měsíční hranice vzrostla na 180 gramů.

Novela má podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila vést k tomu, že vedoucí státní zástupci budou nezávislí na rozhodování politiků. Předkladatelé navrhují, aby vedoucí státní zástupci byli jmenováni na dopředu stanovené funkční období. U nejvyššího státního zástupce by to bylo deset let, u vrchních, krajských a okresních státních zástupců sedm let. Podle novely by také bylo možné vedoucí státní zástupce odvolat pouze v případě, že se dopustili kárného provinění, a to na základě rozhodnutí nezávislého kárného senátu v kárném řízení.

Poslanci vzali na vědomí hospodaření státu v roce 2017

Sněmovna vzala ve čtvrtek na vědomí státní závěrečný účet za rok 2017. Stát hospodařil se schodkem 6,2 miliardy korun, což bylo o 53,9 miliardy méně než schválený rozpočet. Schodek chce stát uhradit vydáním státních dluhopisů za 7,2 miliardy korun a zvýšením stavu na účtech státních finančních aktiv.

Ke státnímu závěrečnému účtu se loni vyjádřil i Nejvyšší kontrolní úřad, který poukázal na to, že loňské výdaje státního rozpočtu na investice byly nejnižší za posledních 12 let. Státní rozpočet nebyl ani přes vysoký růst ekonomiky sestavený jako vyrovnaný a jeho výsledný schodek 6,2 miliardy se výrazně lišil od plánovaného schodku 60 miliard, uvedl NKÚ. Napsal také, že investiční aktivita byla v roce 2017 nižší než v roce 2009, kdy se česká ekonomika nacházela v ekonomické recesi.