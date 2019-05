Finanční správu opustí stovky úředníků. Opozice se obává zavření úřadů v malých městech

Českou finanční správu čekají změny. Podle ředitelství by ji mělo ke konci roku opustit zhruba pět stovek zaměstnanců. Souvisí to s šetřením a propouštěním, které požaduje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) i po dalších resortech. Kritici oponují, že některé malé berní úřady mohou zaniknout. To ministryně Schillerová odmítá.