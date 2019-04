Konec pragocentrismu? STAN navrhuje vystěhovat z Prahy do regionů dvě desítky úřadů

V Poslanecké sněmovně se debatovalo o zkušenostech s přesunem úřadů z hlavních měst do regionů. Projekt už úspěšně funguje například v Norsku, Velké Británii nebo Estonsku. V Česku stěhování prosazují mimo jiné Starostové a nezávislí (STAN), kteří úterní konferenci organizovali a sepsali zákon, jenž by přestěhoval několik úřadů z Prahy do krajských měst.