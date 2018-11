Česko se chce učit digitalizaci od Estonska. Začalo novými občanskými průkazy s čipem

Digitalizace může zdvojnásobit růst produktivity a zvýšit HDP České republiky do roku 2025 až o 26 miliard eur ročně, tedy asi 680 miliard Kč, což představuje urychlení růstu o jeden procentní bod.

Pokud Česko srovná krok se zeměmi západní a severní Evropy, zdvojnásobí do roku 2025 tuzemská digitální ekonomika svůj podíl na HDP z osmi na 16 procent.

Vyplývá to z nedávno zveřejněné studie společnosti McKinsey The Rise of Digital Challengers – Perspective on the Czech Republic.