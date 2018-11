Nové funkce občanských průkazů s čipy mají zpoždění. Stát zvažuje příspěvek na čtečky

Na takzvaný portál občana se pomocí nových průkazů přihlásilo skoro 79 tisíc lidí. Úřady vydaly do konce října přes 445 tisíc průkazů s novým čipem včetně dětských, tedy pro mladé do 15 let. Ti ho ovšem nemohou aktivovat.

Už nyní lze pomocí portálu stahovat formuláře k dani z příjmu nebo k silniční dani. Ministerstvo slibuje, že díky novým občankám nebude nutné vyplňovat osobní data do formulářů. Většinou ale lidé na úřadech po informaci, že si k aktivaci čipu musejí pořídit software a čtečku, nabídku odmítnou, říká Hana Kovácsová, vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů.