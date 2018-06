Elektronické občanky otevřou cestu k 37 výpisům a potvrzením od státu. Bez čtečky to ale nepůjde

Od 1. července budou mít všechny nové občanské průkazy čip a nahraný identifikační certifikát držitele. „Nově umožní zaručené prokazování totožnosti při využívání on-line služeb veřejné správy. Osmého července 2018 se spustí pilotní provoz portálu občana pro širokou veřejnost, tento portál přinese sedmatřicet služeb na jednom místě,“ shrnul designovaný premiér Andrej Babiš (ANO), k čemu čip poslouží.

Využití všech možností, které takový průkaz nabídne, nebude povinné, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla předpokládá, že za rok začne využívat elektronické služby asi šest set tisíc lidí, což bude zhruba polovina těch, kteří si budou muset občanský průkaz vyměnit.

Ostatně k využívání elektronického občanského průkazu z domova bude potřeba dodatečné vybavení. „Když si člověk požádá o občanku s čipem, přijde na úřad, zadefinuje si své dva kódy. Jeden je, jak ho známe od operátorů – je to PIN a PUK. Poté, co dostane identifikační údaje, musí si stáhnout do počítače software a potřebuje čtečku,“ popsal Vladimír Dzurilla.

Paleta služeb: Výpis z rejstříku trestů i řidičovy body

Také úřady se budou k portálu občana připojovat postupně. Zprvu bude k dispozici Babišem zmíněných 37 služeb – například potvrzení o důchodu, výpis bodového konta řidiče nebo výpis z rejstříku trestů. Do roku 2020 by ale podle premiéra měly umožnit přihlášení elektronickým občanským průkazem „všechny úřady, které poskytují nějaké on-line služby“.

Součástí portálu občana bude i datová schránka. Ta ale bude zároveň k dispozici i tak jako dosud. „Portál občana je branou do datových schránek. To znamená, že jsou využívány i samostatně, jak byly, na www.mojedatovaschranka.cz. Na druhé straně jsou tam některé věci, které jsou nové – ohledně úložiště dokumentů a tak dále,“ ujistil Vladimír Dzurilla.

Podle vládního IT zmocněnce učinili autoři projektu elektronických občanských průkazů vše pro jejich zabezpečení. „Co se týče bezpečnostních hrozeb, naše občanka prošla různými audity, které potvrzují, že by se to nemělo stát. Vše, co jsme mohli udělat pro to, aby to bylo bezpečné, to se udělalo,“ podotkl.