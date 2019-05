Méně kontrol i byrokracie. Nový ministr Havlíček chce podnikatelům zjednodušit život

Podle něj podnikatelé na tento návrh slyší. „Nechali jsme si zpracovat průzkum a z řad podnikatelů je o to obrovský zájem. Teoreticky by se to mohlo týkat 420 tisíc podnikatelů, to je horní hranice, kteří by zapadli do příjmového režimu. Samozřejmě ne všichni by to využili, ale na první pohled by to mohlo využít přes sto tisíc živnostníků, a kdyby se to povedlo, tak bychom z toho měli velkou radost,“ uvedl Havlíček.

Dříve se mluvilo o tom, že by tato novinka měla platit už od začátku příštího roku, pak ale ministryně financí Alena Schillerová přišla s informací, že se spuštění opozdí, kvůli nutnosti provázání IT systémů jednotlivých úřadů. Premiér Andrej Babiš (ANO) požaduje, aby se změna stihla zavést během současného programového období. A čtyřletý mandát této vlády začal v roce 2018.