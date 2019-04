Hlas malých a středních podniků míří do čela ministerstva průmyslu. Nepotřebuji sto dnů hájení, říká Havlíček

Podle něj ministerstvo potřebuje oživit. „Musí to být institucionální vlajková loď českého průmyslu, českého podnikání. Musí to být resort, který bude prosazovat inovační strategie a který bude prosazovat Českou republiku jako zemi budoucnosti – zemi, která je vysoce průmyslově vyspělá, ale současně taková, která se nebojí nových technologií,“ podotkl.

„V každém případě musíme dotáhnout živnostenský balíček. Jasně se musí říct, kde a kdy se sníží administrativa. Živnostníci musí vidět velmi rychle určité výsledky. Samozřejmě je to i otázka exportu a exportní politiky, která je v tuto chvíli z nemalé části právě na resortu průmyslu a obchodu. Je to také otázka dotažení fúze jednotlivých státních agentur a jejich zeštíhlení,“ uvedl.

Kvůli politice se však svých podnikatelských vazeb vzdává. Už od začátku roku začal odprodávat všechny své podíly a vystupovat ze statutárních funkcí. Důvody jsou podle něj dva. „Byl jsem vytížen aktivitou pro vládu v posledních měsících a člověk nemůže sedět na deseti židlích. Druhá věc je, že už když jsem seděl v radě vlády, nechtěl jsem, aby došlo k jakémukoli, byť hypotetickému střetu zájmů,“ uvedl.

Přerušení zbývajících vazeb je podle Havlíčka otázka dní. Počítá i s tím, že se vzdá pozice předsedy Asociace malých a středních podniků.

Havlíček mimo jiné inicioval první privátní inkubátor pro české firmy v USA a jako autor či spoluautor se podílel na několika odborných knihách se zaměřením na řízení malých a středních podniků, publikoval přes sto článků v časopisech. Přednášel na řadě zahraničních univerzit.

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace také v lednu schválila Inovační strategii do roku 2030, jejímž hlavním autorem je právě Havlíček. Díky této strategii by se Česko mohla zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. Strategie obsahuje devět pilířů, na jejichž podobě se shodla podnikatelská akademická i vědecká sféra.

S Babišem do Davosu i za Trumpem

Havlíček je považován za člověka blízkého premiéru Babišovi, uvádí ČTK. Podle tisku je jeho pravou rukou pro ekonomiku. Havlíčka, který je zastáncem EET, Babiš například pověřil, aby urovnal spor s podnikateli ohledně daňových odpočtů na výzkum a vývoj a pozval ho na sněm ANO. „Do roku 2017 zastával spíše neutrální postoj k předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, posléze se oba profesně sblížili,“ uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Letos také Havlíček premiéra doprovázel na Světové ekonomické fórum do švýcarského Davosu na jednání s firmami Huawei, Apple, IBM nebo AT&T. Byl také členem delegace, která předsedu vlády doprovodila při březnové státní návštěvě v USA a při setkání s prezidentem Donaldem Trumpem. Havlíček podle informací MF Dnes Babišovi kývl na nabídku ministerského postu už minulý měsíc právě při společné návštěvě USA.

Nabídku stát se ministrem průmyslu přitom Havlíček již jednou odmítl. Vládní angažmá mu šéf hnutí ANO nabídl na podzim 2017. Havlíček se tehdy vyjádřil, že nabídky si váží, nemůže jí ale přijmout, protože mu to nedovolují jeho četné (i podnikatelské) aktivity.

Na změně názoru se podle Havlíčka podílelo i to, že s premiérem i ostatními členy vlády poslední týdny a měsíce intenzivně spolupracuje. „Kdybych v tuto chvíli řekl, že neakceptuji nabídku, tak bych do určité míry možná i trochu zbaběle utíkal z toho, co tvoříme. Takže je to určitá míra odpovědnosti a já jsem připraven ji nést,“ přiblížil.