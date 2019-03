Nevhodná kombinace léků může zabíjet. Pomoci může on-line poradna

Od začátku roku 2018 mají lékaři povinnost předepisovat všechny léky pacientům elektronicky. Dosud však chybí lékový záznam pacienta, jehož budoucí podoba se nyní projednává ve sněmovně.

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby do záznamu mohli nahlížet zdravotníci s prokazatelným vztahem k pacientovi. Podle resortu by zároveň každý pacient měl mít možnost v případě pochybností o bezpečnosti dat vyjádřit nesouhlas s nahlížením do svého záznamu.