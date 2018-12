Různé nápoje mění účinky léků. Ublížit může pivo, mléko i grapefruitový džus

„Existuje takové pravidlo, a to je osm loků na každý lék, což je poměrně hodně, ale aspoň těch pět doušků by mělo být minimum, abychom si byli jisti, že ten lék se do našeho organismu dostane tak, jak má,“ říká lékař Jan Piťha z Interní kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a člen Fóra zdravé výživy.

Nevhodné jsou však sycené, tedy perlivé nápoje, které zvyšují kyselost v žaludku, a snižují tak účinky léků. Stejně tak lékaři nedoporučují příliš mineralizovanou vodu. „Nemáme rádi ten sodík, tu sůl, kterou obsahují, protože mohou anulovat naše úsilí o zlepšení funkce srdíčka nebo snížení krevního tlaku,“ vysvětluje Piťha.

Alkohol může zabíjet

Vůbec nejhorší volbou je alkohol, a to včetně piva. Jeho kombinace s některými léky, zvlášť na psychické obtíže nebo spaní, může dokonce ohrozit život. „Může vyvolat i částečně bezvědomí, zástavu dechu a vést k nepříjemným a často i velice nebezpečným komplikacím,“ upozorňuje lékař.

Lidé, kteří užívají léky, by podle něj měli zvážit úplnou abstinenci. „Ukazuje se, že alkohol obecně nemá tak příznivé účinky, jak se dříve předpokládalo, takže pití alkoholu rozhodně nepropaguji. A rozhodně by ho neměl pít někdo, kdo užívá léky. Nejen že by jím léky neměl zapíjet, ale neměl by alkohol užívat vůbec,“ radí Piťha.