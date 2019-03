Hitler řval, ale Göring byl ďábel. Před 80 lety Hácha „vložil český národ do rukou vůdce“

„Jak se tak na mne Göring díval, zrovna v tom okamžiku a právě na těch jeho úsměvných očích jsem poznal, že to není řeč do větru,“ stěžoval si později Hácha. „Poznal jsem, že se mnou mluví ďábel, který je schopen svou hrozbu splnit. Něco mně řeklo: on to udělá! Snad sám Hitler by to neudělal. Ale Göring by ho přemluvil, už jen proto, aby svět viděl první ukázku práce jeho luftwaffe,“ vysvětloval později Hácha.

Prezident na pokraji dalšího zhroucení nad ránem podléhá, podpisuje a „vkládá osudy českého národa do rukou vůdce německé říše“. Ve 4:30 rozhlas začíná vysílat zprávu o chystané okupaci českých zemí Německem s výzvou obyvatelstvu, aby zachovalo klid.

Nečekaný protektorát

Okupace pokračovala podle plánu a od rána německá vojska obsazovala české země. Do metropole dorazily první jednotky v půl deváté ráno. Hácha opustil Berlín před polednem, ale cesta domů se táhla, vlak každou chvíli zastavoval. Milada Rádlová vzpomínala, že jí to připadalo divné. Až v Praze, kam dorazili až večer, se ukázalo, že vlak meškal proto, aby mohl Háchu na obsazeném Hradě „přivítat“ sám Hitler.

Podle některých svědectví si Hácha příliš nechtěl připustit vážnost situace. Ministru Jiřímu Havelkovi údajně řekl: „Nic si z toho, pane kolego, nedělejte, není to tak zlé. Budeme mít vlastní stát, ovšem bez armády a bez zahraničního ministra.“ Jenže vzápětí přišel krok, který pohřbil české naděje: vyhlášení protektorátu Čechy a Morava.