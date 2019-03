Washington docenil české spojenectví, říkají politici k Trumpovu přijetí Babiše

Podle Babiše bylo jednání s prezidentem velice konkrétní. „Myslím, že jsem s panem prezidentem navázal celkem dobrý osobní vztah,“ zhodnotil setkání český premiér – a vstřícný ohlas budí jeho vrcholné setkání i na domácí scéně, bez ohledu na opoziční či koaliční roli vyjadřujících se politiků.

Petříček: Naše pozice v mezinárodní politice je sebevědomá

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) akcentoval, že k jednání došlo v době, kdy si Praha připomíná dvacet let svého členství v Severoatlantické alianci. „Je to důkaz, že vztahy České republiky a USA jsou skvělé a naše pozice v mezinárodní politice je sebevědomá a oceňovaná,“ podotkl.

Souznící komentář zní i od vicepremiéra a šéfa vládní sociální demokracie Jana Hamáčka, témata jednání podle něj nebyla překvapivá. „To, že chceme modernizovat naši armádu, je evidentní. To, že Spojené státy nabízejí technologii, která je vyzkoušená, je také evidentní,“ uvedl. K energetické tematice poznamenal, že je důležité vyslat jasný signál, že Česko chce dále rozvíjet jádro.

Dopady schůzky podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa bude možné poznat až podle reálných obchodů, nikoli pouze podle slov. „Jestli opět budeme muset zachraňovat krachující firmy v amerických rukách, jako tomu bylo při předraženém nákupu pandurů, nebo půjde o oboustranně výhodné obchody a spolupráci,“ napsal.

Pochvalná slova zprava

Předseda občanských demokratů Petr Fiala už ve čtvrtek večer ocenil, že schůzka navázala na „tradici návštěv“, kterou zná Česko již z minulosti. „Je dobře, že si Spojené státy uvědomují, že ČR patří tradičně v Evropě k velkým podporovatelům euroatlantické vazby,“ podotkl Fiala a upozornil i na to, že mezi českým obyvatelstvem trvá vysoká podpora členství v NATO.

Podle místopředsedy Pirátů Mikuláše Peksy by schůzka mohla přispět k předcházení obchodních válek mezi USA a Evropskou unií. „Chybí mi ovšem jakékoliv zmínky o spolupráci při ochraně životního prostředí planety,“ upozornil. „Evropští představitelé by se měli snažit získat USA pro společný postup.“

Za úspěch označil česko-americké setkání šéf opoziční TOP 09 Jiří Pospíšil a dodal: „Pozitivní byl i obsah schůzky. Cla na dovoz evropských aut do USA by nejen poškodila ČR, ale mohla by přinést i zhoršení vztahů mezi oběma stranami. To by v době, kdy český prezident uctívá Rusko a Čínu, bylo nešťastné.“

Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky a bývalý velvyslanec, na Twitteru poznamenal: „Budu nařčen, že skřípu zubama, ale což: Setkání v Bílém domě je jistě úspěchem ČR. Ale nikoli ono setkání samo o sobě! To je jen symbolika, gesto. Klíčové je, nakolik se nám daří prosazovat národní zájmy. Zapomínáme na to, ale ČR, stejně jako USA nebo Rusko, má své národní zájmy.“