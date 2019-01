Soudci jsou zaplaceni za to, aby tlaku odolali, říká Hamáček o schůzkách hradního kancléře

video Jan Hamáček: Soudci jsou zaplaceni za to, aby tlaku odolali

„V první reakci jsem říkal, že to je otázka na pana ministra spravedlnosti, aby on zhodnotil, zda dochází k nějakému ovlivňování soudního systému. A pan ministr jasně řekl, že žádné takové informace nemá. Tudíž jako ministr vnitra jsem se stanoviskem ministra spravedlnosti spokojen,“ uvedl v Interview ČT24 Hamáček.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) minulý týden řekl, že tlakům na soudce zabránit nelze. Podle něj musí sami dokázat všechny tlaky striktně odmítnout a odolat jim. Připomněl, že soudci jsou nezávislí, neodvolatelní, proti své vůli nepřeložitelní a že mají vysoký stálý plat.

Podobně kauzu komentuje i Jan Hamáček. „Neviděl bych to jako nějakou zásadní věc. Prostě pan kancléř dostal pověření od pana prezidenta sejít se s nějakým soudcem a říct mu, jak to pan prezident vidí. Každý soudce má velmi slušný plat a očekávám, že je zaplacen za to, že bude ochoten a schopen odolávat takovýmto tlakům,“ říká předseda ČSSD.

„My všichni, ať to jsou soudci, poslanci, státní zástupci, se pohybujeme ve veřejném prostředí a musíme být zvyklí na to, že na nás někdo bude vyvíjet nátlak,“ doplnil Hamáček.