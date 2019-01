Vyjádření prezidenta i kancléře o jednání se soudci jsou alarmující, říká šéfka Soudcovské unie

Fakt, že prezident Miloš Zeman připouští, že pověřoval svého kancléře Vratislava Mynáře jednáním se soudci ohledně probíhajících kauz, je závažný. Myslí si to prezidentka Soudcovské unie Daniela Zemanová. Za alarmující pak považuje to, že prezident dával, jak sám řekl, „doporučení“ k rozhodnutí v probíhajícím sporu ohledně nejmenování do funkcí profesorů tehdejšímu předsedovi Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefu Baxovi, i když byl Zeman jednou ze zúčastněných stran.