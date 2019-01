Republika si připomněla oběť Jana Palacha. Zazněly výzvy k občanské odpovědnosti

Za Palachovým činem není podle něj tečka. „Je to dvojtečka, máme na něj navázat v dnešních podmínkách,“ uvedl Minář s tím, že Češi už nežijí ve stínu tanků, ale ani v současnosti nemají hotovo. „Úsilí o plnohodnotnou demokracii a svobodu nekončí,“ uvedl. Největším nebezpečím nejsou podle něj nyní ruské tanky, nýbrž devalvace slov a lhostejnost.

„Mnozí dnes prorokují, že začíná nová normalizace. Možná je to naopak (…) Na nás záleží, zda to dopadne dobře, či špatně,“ řekl při akci předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Od zástupce studentů z roku 1969 pak převzal světlo symbolizující Palachovu odvahu a výzvu.

50 let od sebeupálení v Palachových Všetatech

V přízemí Karolina začala komorní výstava o Janu Palachovi, který byl v době svého činu studentem Filozofické fakulty nejstarší české univerzity. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové fotografie, stuhy z věnců, které lidé přinesli k rakvi, původní kondolenční knihy, dopisy psané Janu Palachovi do nemocnice či vzkazy, které lidé nosili k jeho hrobu. Výstava bude přístupná do 25. ledna.

Aktéři Palachova týdne hovořili o občanské společnosti

Na náměstí se sešli i účastníci demonstrací z Palachova týdne od 15. do 20. ledna 1989, které tehdy komunistický režim nechal zatknout. V proslovu apelovali na občanskou odpovědnost, kterou chápou jako Palachův odkaz.

„Neexistuje rozdělení na my a oni, ona poddanská mentalita, kterou v nás po desetiletí pěstoval komunistický režim, tedy žít si v ulitě svého soukromí a o nic se nestarat, na prvním místě o věci veřejné. Je to ale náš stát a my všichni za něj neseme odpovědnost,“ vyzvala chartistka Dana Němcová.