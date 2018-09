Podle Faltýnka jsou ceny pozemků u restitucí církví nadhodnocené, Piráti chtějí analýzu

přehrát video OVM: Ceny pozemků u restitucí církví jsou podle Faltýnka nadhodnocené

Faltýnek v nedělních OVM řekl, že kompenzace za zemědělskou půdu, která podle něj reálně stála zhruba 11 korun, byly ohodnoceny na 44,6 koruny za metr čtverečný, u lesních pozemků pak na necelých 28 korun, ačkoli ve skutečnosti stály korun šestnáct. „My jako hnutí ANO jednoznačně říkáme, že to, co bylo ukradeno, musí být vráceno. A to se stalo, akorát ty ceny byly jiné než ty reálné,“ prohlásil Faltýnek. Dodal, že by byl pro schválení zdanění hned, nemuselo by se tak čekat rok, než se k problematice vyjádří Ústavní soud, jak navrhuje poslanec Marek Benda (ODS).

Ministerstvo kultury v minulosti argumentovalo tím, že k vyšší průměrné ceně zemědělské půdy se dospělo proto, že od roku 1948 se část církevních polí přeměnila na stavební parcely, které mají podstatně vyšší cenu. Komunisté nyní navrhují 19 procentní zdanění církevních restitucí, ročně by tak šlo o 380 milionů korun, v součtu za třicet let pak asi o 11 miliard zpět do státního rozpočtu.

S návrhem na zdanění restitucí v nedělní diskusi nesouhlasil předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek, který připomněl, že šlo o narovnání stavu mezi státem a církvemi a že součástí smlouvy bylo i to, že stát po skončení restitucí nebude platit provoz církví. Podle něj je návrh na zdanění útokem i na židovskou obec, nejenom na katolickou církev. „Vnímáme to i jako útok proti židovské obci, protože těm nejprve vzali majetek nacisti, pak komunisti a v současné době se bude ten jejich majetek danit. Proto říkám, že spor o církevní restituce skončí u ústavního soudu,“ řekl v nedělních Otázkách Václava Moravce předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Piráti v tomto týdnu vyzvali vládu, aby předložila analýzu týkající se vyplácení finančních náhrad za restituce církevního majetku. Do předložení analýzy by sněmovna měla zastavit projednávání návrhu zákona, který by tyto finanční náhrady zdanil, uvedl předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

Pro vypracování analýzy, jak navrhují Piráti, je také předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Ten, ještě coby poslanec ODS, byl u toho, když se církevní restituce schvalovaly. „V té době jsem žádnou analýzu neviděl, několikrát jsem se po ní ptal, z čeho vycházelo ministerstvo financí, proč zrovna taková suma, která budila takové emoce. Když v roce 2013 doznívala krize, byly šílené deficity státního rozpočtu, na nic nebylo a najednou taková částka, kterou nikdo nezdůvodnil,“ řekl v OVM Fiala. „Za sebe jsem rád, že co bylo ukradeno, bylo vráceno, ale také bych rád věděl, proč a jak se k té sumě došlo. Pokud bude ta analýza, podpořili bychom ji, aby se došlo k tomu, zda je pravda, jak říká kolega Faltýnek, že to bylo třikrát předraženo, a pokud ano, tak bychom samozřejmě pro zdanění rádi hlasovali, protože pokud to bylo předražené, něco bylo špatně,“ dodal Fiala.

Druhé čtení návrhu zákona je na programu zářijové schůze sněmovny, zdanění náhrad podporují vládní ANO a ČSSD, stejně jako opoziční KSČM a SPD. Proti jsou ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Analýza by měla podle Pirátů vycházet z aktuálních údajů Českého statistického úřadu a měla by transparentně doložit vyčíslení paušální finanční náhrady. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve řekla, že vypracování analýzy možné je, termín, kdy by ji mohla vláda dodat, ale neuvedla. Ministryně také podpořila zdanění náhrad, které jsou podle ní přemrštěné. Zdanění by podle ní mohlo být účinné od počátku příštího roku, pokud zákon včas schválí parlament.

Odkaz Články na téma církevní restituce na webu ČT24