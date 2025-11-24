Zrzavým se hůř hojí rány. Vědci pochopili souvislost s geny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, PNAS

Odborná studie popsala, že gen zodpovědný za zrzavost u lidí souvisí také s horším léčením chronických ran. Tento poznatek by mohl vést k lepším léčivům zejména pro seniory.

Chronické rány jsou – hlavně u seniorů – zásadní zdravotní problém. Patří mezi ně například diabetické vředy nebo proleženiny, takže představují velkou výzvu pro zdravotní péči. Tyto rány jsou typické tím, že v nich přetrvávají záněty, jež brání jejich hojení. Nehojící se zranění výrazně snižují šance pacientů na vyléčení. Ale co to má společného se zrzavými lidmi?

Skupina vědců z Univerzity v Edinburghu dokázala najít genetický rys, který je spojený s chronickými ranami a také s ryšavostí. Vědci doufají, že by z tohoto objevu mohl vzejít způsob, jak zvrátit část zánětu a urychlit tak hojení u mnoha lidí trpících těmito ranami.

Jeden gen vládne všem

Geny jsou mnohdy spojené s více rolemi a nejinak je tomu i u genu MC1R. Normálně je zodpovědný hlavně za pigmentaci a ochranu před UV zářením, ale ovlivňuje také hojení ran.

Dysfunkce tohoto genu je obvykle spojená s chronickými ranami u lidí se zdravotními problémy, jako jsou diabetické, žilní nebo tlakové vředy. Stejný protein je zodpovědný za pigmentaci barvy vlasů, a aktivita, nebo neaktivita tohoto proteinu tedy obvykle souvisí právě s barvou vlasů. Lidé s hnědými nebo černými vlasy mají obecně normálně fungující varianty MC1R, které ho udržují aktivní. Zrzci ale mají varianty, které MC1R zcela vypínají nebo ho činí pouze částečně aktivním. Lidé s blond vlasy mají obvykle alespoň určitou úroveň aktivity MC1R.

Za některé migrény a závratě možná mohou geny neandertálců
Srovnání lebky moderního člověka a neandertálce

S lidmi pochopitelně vědci nemohli experimentovat, barva vlasů navíc není standardní součástí lékařských dokumentací, takže nemohli ani „těžit“ data ze starších výzkumů. Ale dokázali vpravit lidské geny do myší a přesvědčit se, jaký rozdíl bude u normálních myší a těch, jimž dodají gen pro zrzavou srst.

Ukázalo se, že 95 procent chronických ran u myší s červenou srstí a tedy narušeným genem MC1R mělo po sedmi dnech na ranách stále ještě strup, zatímco u myší s tmavou srstí to bylo jen 68,8 procenta. Rozdíl je to statisticky už velmi významný. Myši s červenou srstí a tedy s nedostatkem funkčního MC1R se zkrátka výrazně hůř hojily po jakémkoliv poranění.

Nápad směřuje do praxe

Ani tím ale autoři této studie neskončili. Když se ukázal význam nedostatku genu pro hojení ran, rozhodli se tento potenciál rovnou otestovat. A tak poraněným myším aplikovali přípravek, který gen aktivoval. Fungovalo to ještě lépe, než předpokládali: myši, jimž byly chronické rány takto očištěné, se hojily asi o třetinu lépe než kontrolní skupina, která byla léčená standardně. Nečekaně se dokonce snížilo i zjizvení u akutních ran.

Geny v mitochondriích hrají roli ve vysoké hladině cukru, zjistila česká studie
Mitochondrie

Podle autorů je nicméně nutné poznamenat, že tato léčba bude využitelná pouze u osob s alespoň částečně funkčními proteiny MC1R. Pokud je gen zcela vypnutý, léčba nemůže fungovat.

Přesto je tato metoda velmi slibná pro mnoho osob s chronickými ranami. Myší modely použité v těchto experimentech byly navrženy tak, aby co nejvíce připomínaly funkci lidských ran, podle autorů práce to ale pravděpodobně nedokáže plně popsat složitost chronických ran u lidí.

Na obzoru jsou už ale klinické studie této léčby u lidí. Tým kolem výzkumu je ohledně budoucích výsledků optimistický, protože podobné látky se používají v jiných léčbách a v klinických studiích mají dobré výsledky – ohledně účinnosti i bezpečnosti.

Odkaz na studii
Xixao

Výběr redakce

Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

Rektorem VŠE bude i příští čtyři roky Dvořák

14:46Aktualizovánopřed 45 mminutami
Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

Sněmovní výbor doporučil vrátit rozpočet vládě k přepracování

08:33Aktualizovánopřed 49 mminutami
Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu

Jednání v Ženevě skončilo. Ukrajina trvá na zárukách, Evropa vyjadřuje podporu

11:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

Sněžení způsobilo komplikace na dálnicích

07:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

Sdílíme pohled na Rusko jako na nejzásadnější hrozbu, řekl Pavel po jednání s Nawrockým

12:18Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Při izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé, píše AFP

Při izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé, píše AFP

před 3 hhodinami
S Trumpovým úřadem pro efektivitu je konec, píše Reuters

S Trumpovým úřadem pro efektivitu je konec, píše Reuters

před 4 hhodinami
Na letišti v Brně hořel hangár

Na letišti v Brně hořel hangár

07:38Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

U neandertálců popsali vědci selektivní kanibalismus

Skupina neandertálských obyvatel slavné belgické jeskyně se živila i lidským masem. Podle nové studie se zaměřovali nejvíc na ženy a děti – zřejmě proto, že se jednalo o nejsnazší kořist.
před 10 mminutami

Zrzavým se hůř hojí rány. Vědci pochopili souvislost s geny

Odborná studie popsala, že gen zodpovědný za zrzavost u lidí souvisí také s horším léčením chronických ran. Tento poznatek by mohl vést k lepším léčivům zejména pro seniory.
před 1 hhodinou

Češi v exekuci méně podporují demokracii, zjistili sociologové

Vysoký počet exekucí v České republice s sebou podle vědců z Národního institutu SYRI nese i politické následky. Lidé v exekuci podle nich obecně méně podporují demokracii. V tuzemsku má přitom exekuci přes 600 tisíc lidí.
před 2 hhodinami

Tisíce míst s nebezpečnými látkami a odpadem v USA budou ohrožené záplavami

Když bude pokračovat klimatická změna současným tempem a nepodaří se ji zpomalit, může do konce století dojít v USA k zaplavení tisícovky míst, kde se skladují nebezpečné chemické látky a odpady, varuje nový výzkum, jehož autoři upozorňují, že Američanům ve skutečnosti zbývá času ještě mnohem méně.
před 3 hhodinami

EU zvažuje zákaz ethanolu v dezinfekcích, ten přitom patří k nejúčinnějším látkám

Výbor Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) posuzuje rizika ethanolu v dezinfekčních prostředcích. Pokud dospěje k závěru, že látka může způsobovat rakovinu či ovlivňovat reprodukční zdraví, může doporučit její zákaz. Proti možnosti omezení se staví nemocnice i výrobci. Ethanol totiž podle nich patří k nejúčinnějším a zároveň nenahraditelným dezinfekčním látkám.
před 10 hhodinami

Vlny veder v Evropě mohou nabrat na smrtnosti, varuje analýza

Před dvaceti lety zasáhla Evropu vlna veder a stála životy dvacet tisíc lidí. Pokud by stejná přišla znovu, dopady by byly ještě daleko horší. Odhaduje to nový model amerických epidemiologů. Autoři spočítali, že počet úmrtí za týden by se mohl vyšplhat na úroveň zaznamenanou během nejhorších fází pandemie covidu-19.
včera v 09:00

Mech přežil smrtící kosmickou prázdnotu devět měsíců, ukázal japonský experiment

Při náročném experimentu vědci umístili mech na vnější stranu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Když ho po devíti měsících vrátili na Zemi, očekávali, že budou studovat, jakým způsobem zahynul. Jenže drtivá většina spor bez problémů přežila, a dokonce se dokázala rozmnožovat.
včera v 08:00

Vědci se vydali na cestu do prehistorie líbání. Má zřejmě evoluční původ

Polibkem začíná v lidském životě spousta z těch nejdůležitějších věcí – nový vztah, počínání nového života, setkávání i loučení s těmi, které milujeme nejvíc, ale třeba i politická jednání. Ale kdy a jak se líbání zrodilo? Podle nové studie se líbání vyvinulo u předků člověka přibližně před dvaceti miliony let, provozovali ho téměř jistě už neandertálci. Přesto ho dnes zná jen asi polovina kultur na Zemi.
22. 11. 2025
Načítání...