Vysloužilé lopatky větrných elektráren mohou chránit před pouští


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Nová čínská studie popsala způsob, jak využít staré listy větrných turbín pro dlouhodobou a velmi účinnou ochranu před šířením pouští. Tyto zábrany by mohly fungovat hlavně u silnic a kolejí. Bylo by to jako zabít dvě mouchy jednou ranou: současně ochránit infrastrukturu před prachem z pouští a zbavit se téměř nezničitelných zbytků.

Rozmach větrné energetiky oživuje starou otázku „kam s ním“, kterou si položil už Jan Neruda. Jen v současné době už se nehledá řešení problému starého slamníku, ale téměř nezničitelných lopatek větrných elektráren.

Zejména v Číně už první generace těchto zařízení dosluhuje a vědci zatím nepřišli na to, jak je recyklovat. Vymysleli ale, jak je využít.

Větrné elektrárně upadla lopatka. Případ vyšetřují policisté
Větrná elektrárna s ulomenou lopatkou na Svitavsku

V odborném časopise International Soil and Water Conservation Research navrhli využít vyřazené lopatky větrných turbín k ochraně před pískem. Dlouhé, velmi odolné listy větrných turbín se dají použít jako hradby, o něž se tříští písek z pouští, který by jinak poškozoval i další území a přispíval by k rozšiřování těchto nehostinných ploch.

Lopatky větrných turbín se dají přímo zasazovat do písku, kde vydrží další staletí. Autoři tohoto nápadu jsou z výsledků prvních experimentů nadšení: řešení dokáže zabít dvě mouchy jednou ranou. Jednak se tak Čína může zbavit odpadu, jednak jí chybí drahý a kvalitní materiál, jenž by zemi chránil před expanzí pouští, hlavně Gobi.

Poušť přichází

Písek z pouště ničí úrodu, škodí půdě a zrychluje její expanzi. Škodí ale také dopravním tepnám, jako jsou silnice nebo koleje – a ty je důležité chránit intenzivně. Klasické pískové bariéry se vyrábějí z rákosí, bambusu nebo větví: je to sice levné a ekologické, ale nepříliš efektivní a jen krátkodobé.

Větrné elektrárny zabíjí ptáky i netopýry. Čeští vědci představili metodu, jak riziko zmenšit
Ilustrační foto

Účinnost pískových bariér vyrobených z vyřazených nebo poškozených lopatek větrných turbín je ale vynikající. „Nejprve jsme testovali mechanické vlastnosti tohoto materiálu, včetně odolnosti proti stárnutí ultrafialovým zářením (UV), tepelné stability, pevnosti v ohybu a odolnosti proti erozi,“ vysvětlili vědci v článku. „Poté jsme pomocí experimentů v aerodynamickém tunelu a numerických simulací analyzovali ochranné a stabilizační účinky nových pískových bariér s různou pórovitostí ve srovnání s tradičními pískovými bariérami z nylonové sítě.“

Tyto bariéry jsou mnohem odolnější než jakékoliv jiné materiály, které vědci testovali. Mají vynikající odolnost vůči ultrafialovému záření, teplu, ale i poškození pískem.

Odkaz na studii
Xixao

Aktuálně z rubriky Věda

Vědci se pokoušejí nahradit počítače miniaturními lidskými mozečky

Lidský mozek spotřebuje milionkrát méně energie než stejně výkonný počítač. Proto se teď švýcarská laboratoř pokouší vyvinout specializované mozkové tkáně nazývané organoidy, jež mohou fungovat podobně jako počítače.
před 56 mminutami

Vysloužilé lopatky větrných elektráren mohou chránit před pouští

Nová čínská studie popsala způsob, jak využít staré listy větrných turbín pro dlouhodobou a velmi účinnou ochranu před šířením pouští. Tyto zábrany by mohly fungovat hlavně u silnic a kolejí. Bylo by to jako zabít dvě mouchy jednou ranou: současně ochránit infrastrukturu před prachem z pouští a zbavit se téměř nezničitelných zbytků.
před 1 hhodinou

Vědci dokázali zachytit data z civilních i vojenských družic. Zabezpečení je děravé

Satelitní komunikace není ani zdaleka tak zabezpečená, jak se veřejnost i experti domnívají. Jejich zabezpečení selhalo už při pokusu s vybavením za několik stovek dolarů.
před 2 hhodinami

Čeští lékaři vymysleli nový systém EKG, má šanci na celosvětové uplatnění

V loňském roce postihlo srdeční selhání v tuzemsku 52 tisíc lidí. Odborníci očekávají, že za pět let už jich může být přes šedesát tisíc ročně. Čeští lékaři proto chtějí takové pacienty lépe diagnostikovat a léčit. S tím jim pomáhá nový systém vysokofrekvenčního EKG, který vymysleli ve spolupráci s Akademií věd ČR. Šanci na uplatnění má i ve světovém měřítku. „Je úspěšný nejen v Evropě, nyní probíhá schvalování i u FDA. aby mohl na americký trh, takže to je skvělý úspěch,“ vysvětluje předsedkyně správní rady Charles University Innovations Prague Zuzana Paulovics.
před 6 hhodinami

Plug-in hybridy reálně znečišťují mnohem víc, než ukazovaly testy

V míře znečišťování životního prostředí nejsou plug-in hybridy ve skutečnosti tak vzdálené benzinovým automobilům, jelikož reálné údaje o emisích jsou skoro pětkrát vyšší, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment. Analýza zahrnovala 800 tisíc automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023.
18. 10. 2025

La Niña je tu. Ovlivní počasí na celé planetě

Globální meteorologický fenomén La Niña má silný vliv nejen na místech, kde vzniká, ale jeho projevy se propisují až do střední Evropy, včetně České republiky. Může tak ovlivnit i podobu blížící se zimy.
17. 10. 2025

Když příroda hází kostkou. Nepředvídatelnost prostředí mění růst čolků

Výkyvy teplot a dostupnosti potravy ovlivňují růst mláďat čolků horských. Zatímco nepravidelný přísun potravy růst zpomaluje, kolísání teplot může naopak podpořit prodlužování těla. Na překvapivý jev upozornil nový výzkum Ústavu biologie obratlovců ve spolupráci s Biologickým centrem Akademie věd ČR.
17. 10. 2025

Elektřina v USA rychle zdražuje. Hlavně v místech, kde se staví AI centra

Americká energetická síť nedokáže pokrývat rostoucí spotřebu elektřiny způsobenou boomem umělých inteligencí. A tak ceny pro běžné spotřebitele rychle rostou. Experti nevěří, že se to zlepší.
16. 10. 2025
