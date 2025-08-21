Policie na Svitavsku vyšetřuje příčinu utržení jedné z lopat větrné elektrárny. Podle odborníků může jít o technickou závadu, ale i následky zásahu bleskem. Podobnou událost před šestnácti lety vyšetřovali i policisté na Liberecku. Podle místopředsedy České společnosti pro větrnou energii Štěpána Chalupy jsou zásahy bleskem do lopatek běžné. „Jsou na to připraveny kontrolní mechanismy samotného řídícího systému, který je napojen on-line na vzdálený monitoring,“ vysvětlil. Zasažené místo by pak mělo projít kontrolou, jenže pole odborníků nemusí být vada vidět na první pohled.
Větrné elektrárně upadla lopatka. Případ vyšetřují policisté
2 minuty