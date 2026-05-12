TikTok při prezidentských volbách v USA stranil republikánům, ukázala analýza


před 17 mminutami|Zdroj: ČT24, Nature

Algoritmus aplikace TikTok nezacházel s demokraty a republikány během amerických prezidentských voleb v roce 2024 rovnocenně. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v květnu v odborném časopisu Nature. Podle nich nahrával republikánům.

Sociální média hrají v současné době důležitou roli v tom, odkud lidé získávají informace o politice a jak k nim přistupují – a také na nich veřejnost nejčastěji o zprávách nejvíc diskutuje. Jednou z nejvlivnějších sítí na světě je TikTok.

Je to platforma, kde uživatelé (zejména mladí) vytvářejí, sdílejí a objevují krátká videa. A má obrovskou sílu: na počátku roku 2026 měl po celém světě přibližně 1,9 miliardy aktivních uživatelů za měsíc, do konce roku zřejmě překročí hranici dvou miliard uživatelů. Každý den ho navštíví asi 1,12 miliardy lidí a jeho aplikace byla stažena více než 5,48miliardkrát. Právě proto je tak důležité sledovat, jestli se chová „spravedlivě“.

Podle nové studie se tak totiž nechová.

Umělí uživatelé

Jeho stránka „For You“ (Pro tebe) je personalizovaný doporučovací kanál, který pomocí algoritmu rozhoduje o tom, co jednotliví uživatelé uvidí.

Výzkumníci z New York University Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech vytvořili 323 fiktivních (botových) účtů ve státech New York, Texas a Georgia. Tito boti byli trénováni tak, aby byli buď demokraty, nebo republikány: na jednu ze stran se přiklonili tím, že sledovali videa souznící s danou stranou. Další část botů zůstala neutrální. Poté vědci po dobu 27 týdnů sledovali videa, která TikTok doporučoval na stránkách „For You“ těchto účtů.

Výsledky odhalily jasnou stranickou nerovnováhu, a to ve prospěch republikánské strany: „Účty nakloněné republikánům obdržely o 11,5 procenta více obsahu ve srovnání s účty demokratickými – a to ve všech státech.“

Jak vypadá nerovnováha

Nerovnováha podle autorů studie nespočívala jenom v posilování stávajících názorů lidí. Účty s demokratickým zaměřením byly také vystaveny o 7,5 procenta více obsahu z opačné strany. Velkou část z toho tvořila videa kritizující demokraty nebo demokratickou politiku.

Studie také zjistila, že celkově je na TikToku negativní obsah, tedy útoky na druhou stranu, mnohem častější než obsah pozitivní. Ve skutečnosti byl vůbec nejvíce propagovaným typem politického obsahu na platformě materiál namířený proti demokratům.

„Stranická zaujatost, kterou dokumentujeme, není pouze srovnáním republikánů s demokraty nebo pozitivního s negativním, ale konkrétně se soustředí na protidemokratický obsah,“ dodali autoři studie.

Výzkumníci také oslovili více než tisíc uživatelů TikToku, aby zjistili, jak vnímají obsah, který vidí. Republikánští uživatelé zaznamenali posun ve svých feedech směrem k obsahu, s nímž souhlasili, a popsali svou zkušenost jako pozitivnější než demokratičtí uživatelé.

Co je příčinou

Výsledky sice ukazují jasnou zaujatost, ale autoři říkají, že jejich data nemohou určit, jestli je to způsobené interními pravidly doporučení TikToku, rozdíly v dostupném obsahu nebo nějakými jinými dynamikami platformy.

Studie končí několika doporučeními pro platformy sociálních médií. Patří mezi ně větší transparentnost toho, jak algoritmy rozhodují o tom, co lidé vidí, a více nezávislých auditů k monitorování stranické zaujatosti.

Šťastný chce prosadit zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích

Ve Švýcarsku sílí klimatický fatalismus

Ačkoli Švýcarsko patří k nejrychleji se oteplujícím zemím světa, podle nového mezinárodního průzkumu společnosti Ipsos tam sílí nezájem o klimatickou změnu i přesvědčení, že na řešení jejích dopadů je už pozdě.
Velký vydavatel vědeckých časopisů žaluje Metu kvůli zneužití obsahu

Není žádným tajemstvím, že celá řada umělých inteligencí (AI) vznikla díky nelegálnímu kopírování obsahu, který je chráněný autorskými právy. K desítkám firem i jednotlivců, jež žalují společnosti zabývající se AI kvůli zneužití autorsky chráněných děl, se teď připojilo i jedno z největších vědeckých nakladatelství.
Biologové po půl století odhalili „vývrtkového vraha“ tuleních mláďat

Celé desítky let vědci nacházeli na plážích po celém světě podivně poškozená těla mrtvých tuleňat. Předpokládali, že viníkem jsou lodní šrouby nebo agresivní žraloci, ale chyběly jim důkazy. Nyní popsali, že ve skutečnosti je zabíjí samci tuleňů.
Rok 2026 je už nyní klimaticky mimořádný, upozorňuje nová zpráva

Během prvních měsíců roku 2026 shořelo po celém světě více než 150 milionů hektarů rostlin. Je to zhruba dvojnásobek nedávného průměru pro toto období. Tento nárůst je součástí širšího trendu oteplování Země, v jehož rámci teploty mořské hladiny dosahují téměř rekordních maxim, arktický mořský led se nachází na historických minimech a dochází k rekordním vlnám veder a suchům. „Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti vzniku jevu El Niño by druhá polovina roku mohla být ještě horší,“ uvedli zástupci vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) v nové zprávě.
V Keni navrací do místních lesů vzácný druh antilopy, zásadně přispělo Česko

Bongo horský se stal duchem lesa. Toto kriticky ohrožené zvíře ochránci přírody v Keni pomalu navracejí zpět do volné přírody ve snaze zvýšit počty této vzácné antilopy, která je původním druhem místních lesů, informuje agentura AP.
Tisíce svinek „v tanci smrti“. Izraelci popsali důsledky světelného znečištění

Nově instalované lampy na Golanských výšinách způsobují proměny chování drobných korýšů, kteří žijí normálně pod kameny. Místo toho nyní v noci tyto bezpečné úkryty opouštějí a vydávají se kroužit celé hodiny kolem světel.
Není hantavirus jako hantavirus. Některé druhy jsou i v tuzemsku

Obavy z hantaviru se šíří Evropou kvůli událostem na výletní lodi, kde se tento virus rozšířil a nejméně tři osoby připravil o život. Počet nakažených virem s vysokou smrtností od té doby dále roste. Tito vnitrobuněční parazité se vyskytují i v Česku, jen nejsou ani zdaleka tak nebezpeční jako jejich příbuzní z výletního plavidla.
