TikTok při prezidentských volbách v USA stranil republikánům, ukázala analýza

Algoritmus aplikace TikTok nezacházel s demokraty a republikány během amerických prezidentských voleb v roce 2024 rovnocenně. Tvrdí to autoři nové studie, která vyšla v květnu v odborném časopisu Nature. Podle nich nahrával republikánům.
Sociální média hrají v současné době důležitou roli v tom, odkud lidé získávají informace o politice a jak k nim přistupují – a také na nich veřejnost nejčastěji o zprávách nejvíc diskutuje. Jednou z nejvlivnějších sítí na světě je TikTok.
Je to platforma, kde uživatelé (zejména mladí) vytvářejí, sdílejí a objevují krátká videa. A má obrovskou sílu: na počátku roku 2026 měl po celém světě přibližně 1,9 miliardy aktivních uživatelů za měsíc, do konce roku zřejmě překročí hranici dvou miliard uživatelů. Každý den ho navštíví asi 1,12 miliardy lidí a jeho aplikace byla stažena více než 5,48miliardkrát. Právě proto je tak důležité sledovat, jestli se chová „spravedlivě“.
Podle nové studie se tak totiž nechová.
Umělí uživatelé
Jeho stránka „For You“ (Pro tebe) je personalizovaný doporučovací kanál, který pomocí algoritmu rozhoduje o tom, co jednotliví uživatelé uvidí.
Výzkumníci z New York University Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech vytvořili 323 fiktivních (botových) účtů ve státech New York, Texas a Georgia. Tito boti byli trénováni tak, aby byli buď demokraty, nebo republikány: na jednu ze stran se přiklonili tím, že sledovali videa souznící s danou stranou. Další část botů zůstala neutrální. Poté vědci po dobu 27 týdnů sledovali videa, která TikTok doporučoval na stránkách „For You“ těchto účtů.
Výsledky odhalily jasnou stranickou nerovnováhu, a to ve prospěch republikánské strany: „Účty nakloněné republikánům obdržely o 11,5 procenta více obsahu ve srovnání s účty demokratickými – a to ve všech státech.“
Jak vypadá nerovnováha
Nerovnováha podle autorů studie nespočívala jenom v posilování stávajících názorů lidí. Účty s demokratickým zaměřením byly také vystaveny o 7,5 procenta více obsahu z opačné strany. Velkou část z toho tvořila videa kritizující demokraty nebo demokratickou politiku.
Studie také zjistila, že celkově je na TikToku negativní obsah, tedy útoky na druhou stranu, mnohem častější než obsah pozitivní. Ve skutečnosti byl vůbec nejvíce propagovaným typem politického obsahu na platformě materiál namířený proti demokratům.
„Stranická zaujatost, kterou dokumentujeme, není pouze srovnáním republikánů s demokraty nebo pozitivního s negativním, ale konkrétně se soustředí na protidemokratický obsah,“ dodali autoři studie.
Výzkumníci také oslovili více než tisíc uživatelů TikToku, aby zjistili, jak vnímají obsah, který vidí. Republikánští uživatelé zaznamenali posun ve svých feedech směrem k obsahu, s nímž souhlasili, a popsali svou zkušenost jako pozitivnější než demokratičtí uživatelé.
Co je příčinou
Výsledky sice ukazují jasnou zaujatost, ale autoři říkají, že jejich data nemohou určit, jestli je to způsobené interními pravidly doporučení TikToku, rozdíly v dostupném obsahu nebo nějakými jinými dynamikami platformy.
Studie končí několika doporučeními pro platformy sociálních médií. Patří mezi ně větší transparentnost toho, jak algoritmy rozhodují o tom, co lidé vidí, a více nezávislých auditů k monitorování stranické zaujatosti.