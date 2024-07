„Temný kyslík“ z hlubin zaskočil vědce. Zpochybňuje vznik života i těžbu minerálů

Naštěstí měl Sweetman k dispozici vzorky odebrané z mořského dna, které se daly otestovat. Ukázalo se, že k rozbití mořské vody stačí pouhých 1,5 voltu, což je stejné napětí jako v typické tužkové baterii. Na povrchu jednotlivých konkrecí přitom vědci naměřili napětí až 0,95 voltu. To sice samo o sobě ještě ke spuštění výroby kyslíku z mořské vody nestačí, ale když se více podobných konkrecí seskupí dohromady, může být napětí mnohem významnější. Autoři práce to přirovnávají k zapojení baterie do série.

Podle autorů práce by výsledky jejich objevu měli vzít v úvahu i těžaři, ještě než pošlou do hlubin stroje, které prostředí nenávratně zničí. Polymetalické konkrece jsou v současnosti jedním z potenciálně nejzajímavějších zdrojů vzácných kovů, které v podstatě mohou vyřešit přechod na „zelenou ekonomiku“. Díky nim by bylo možné po desítky let vyrábět baterie a další komponenty pro obnovitelné zdroje. Lidstvo by tak sice na čas vyměnilo závislost na fosilních zdrojích za závislost na vzácných minerálech, ale pokud by během té doby zdokonalilo proces recyklace, bylo by to řešení dekarbonizace.

Podle Geigera je ale důležité zamyslet se nad tím, jestli tak lidstvo nezpůsobí větší škody. Není to podle něj jen nějaké odhadování budoucích problémů – vychází z toho, jak dopadla pokusná hlubokomořská těžba v osmdesátých letech dvacátého století. „V letech 2016 a 2017 mořští biologové navštívili lokality, kde se těžilo v 80. letech minulého století, a zjistili, že se tam neobnovily ani bakterie,“ zdůraznil.

„V netěžených oblastech ale mořský život naopak vzkvétal. Proč takové mrtvé zóny přetrvávají po celá desetiletí, se zatím neví. Klade to ale velký vykřičník na strategie těžby na mořském dně, protože rozmanitost fauny oceánského dna v oblastech bohatých na konkrece je vyšší než v nejrozmanitějších tropických deštných lesích,“ zakončuje vědec své varování.