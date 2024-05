Oceány mého mládí se už nevrátí, říká mořská bioložka Earleová. Naději ale neztrácí

Díky svému věku zažila svět, který o oceánech nevěděl téměř nic – i současnou dobu, kdy už ani nejlepší vědec není schopný pojmout všechny znalosti. A je z toho nadšená. „Za posledních několik desítek let jsme se toho o oceánu dozvěděli mnohem víc než za celou předchozí historii, ale zároveň jsme toho mnohem víc ztratili. A já jsem toho svědkem. A proto mám pocit, že je mou povinností mluvit o tom, co jsem viděla,“ říká.

Všechno to, co na širých mořích zažila a viděla, ji přivedlo k druhé kariéře – environmentální aktivistky, která se snaží chránit mořské ekosystémy a klima. V této roli dlouhodobě připomíná, že i člověk je mořským tvorem, protože je na mořích, oceánech a procesech, které zajišťují, zcela závislý.

Současně ale také vidí, jak moc se stav oceánů během jejího života zhoršil – a může to srovnávat s dobou jejího mládí. „Přišli jsme o polovinu korálových útesů, polovinu chaluhových lesů, mořské louky, mangrovy. Vyhubili jsme devadesát procent žraloků,“ popisuje ty nejviditelnější změny k horšímu. „Když jsem byla malá a když jsem začínala zkoumat oceán, tak jsme měli obří populace ryb. Současný stav znáte sami. Protože jedna věc nám rozhodně jde: hledat, lovit, prodávat a měnit na zboží mořské tvory.“

Skepse i naděje

Earleová přiznává, že návrat k oceánům jejího mládí je jen těžko představitelný – ale přesto neztrácí naději úplně. „Oceány v té podobě, jak vypadaly před třeba i deseti lety, ale rozhodně před padesáti, před sto lety, tisíci lety, ty už se nikdy nevrátí,“ konstatuje. „Ale určitě je můžeme zlepšit oproti dnešku – pokud necháme přírodu na pokoji, pokud jí dáme čas napravit ty škody, které jsme způsobili,“ naznačuje řešení.

Zásadní je podle ní přestat světové oceány tolik zatěžovat. „Vemte si, kolik toxických látek vypouštíme do oceánu. Plasty, které, když já jsem byla malá, ani neexistovaly, tak teď jsou prakticky všude. Když si vezmete sklenici vody z oceánu, tak tam určitě najdete mikroplasty, nanoplasty. Kromě toho se změnilo i samotné chemické složení oceánu,“ vypočítává.

A za všechny tyto změny může podle Earleové jeden živočišný druh. Homo sapiens. „Povaha oceánu, jeho chemické složení, se mění kvůli tomu, co z oceánu bereme a co do něj vypouštíme. A vidíme, jaké to má důsledky. Takže do původního stavu se nevrátíme, ale můžeme udělat změny k lepšímu,“ říká. A přichází také s konkrétním příkladem: „Žraloků koneckonců máme pořád ještě těch deset procent. Všichni ještě nezmizeli. A pokud je přestaneme zabíjet a začneme se o ně starat, tak můžeme vidět pozitivní výsledky.“