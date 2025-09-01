Stetoskop vybavený umělou inteligencí (AI) by mohl podle vědců do několika sekund odhalit tři různá srdeční onemocnění. Britský tým uskutečnil studii s použitím moderní verze stetoskopu a zjistil, že zařízení dokáže téměř okamžitě odhalit srdeční selhání, onemocnění srdečních chlopní a nepravidelný srdeční rytmus. Současně ale také hledá až nečekaně často nemoci tam, kde nejsou.
Stetoskop s AI za pár sekund odhalí více chorob než člověk. Ale lže
Stetoskop lékaři využívají už déle než dvě stě roků. Vynalezli ho v roce 1816 a od té doby se stal jedním ze symbolů lékařského povolání. Slouží lékařům k poslechu zvuků uvnitř těla, především srdce a plic.
Stetoskop využívající AI by mohl podle vědců být skutečným průlomem, protože umožní stanovit diagnózu dříve a pacienti se tak dostanou k léčbě rychleji. Zařízení nahrazuje tradiční hlavici stetoskopu přístrojem velkým zhruba jako hrací karta.
Lékař AI stetoskop při vyšetření přiloží na hruď pacienta a přístroj pomocí mikrofonu zachytí jemné rozdíly v tlukotu srdce a průtoku krve, které lidské ucho lékaře samo nerozezná. Zařízení navíc zaznamená elektrokardiogram (EKG) a odešle data do zabezpečeného úložiště, kde je vyhodnotí AI natrénovaná na deseti tisících záznamů od pacientů.
Většina lékařů AI stetoskopy odložila
Britská studie, do níž se zapojilo více než dvanáct tisíc pacientů, ukázala, že stetoskop s AI dokáže výrazně zlepšit odhalování srdečních chorob.
Podle vědců bylo například srdeční selhání rozpoznáno více než dvakrát častěji než při vyšetřeních běžným stetoskopem, poruchy srdečního rytmu více než třiapůlkrát častěji a onemocnění srdečních chlopní téměř dvojnásobně.
Zajímavé je, že asi sedmdesát procent praktických lékařů, kterým byly v rámci studie tyto inteligentní stetoskopy poskytnuty, je po dvanácti měsících přestalo používat nebo je používalo jenom zřídka. Proč, není úplně jasné, ale vědci naznačují, že k širšímu zavedení této technologie by bylo nutné vyvinout úsilí o její integraci do stávajících postupů praktických lékařů.
AI odhaluje i neexistující nemoci
Hlavním problémem podle studie je, že AI sice najde spoustu případů zdravotních problémů, ale také poskytuje spoustu takzvaně falešně pozitivních diagnóz.
Studie ukázala, že dvě třetiny lidí, u nichž AI stetoskop identifikoval podezření na srdeční selhání, ve skutečnosti tímto onemocněním netrpěly, jak prokázaly další krevní testy nebo vyšetření srdce.
Klinická ředitelka britské nadace zaměřené na výzkum, prevenci a léčbu srdečních a cévních onemocnění British Heart Foundation (BHF) Sonya Babuová-Narayanová uvedla, že nový přístroj je příkladem toho, jak lze více než dvě století starý stetoskop přizpůsobit pro 21. století.
Podobné inovace jsou důležité, protože srdeční onemocnění se často odhalí až v pokročilém stadiu, kdy pacienti přicházejí do nemocnice v akutním stavu. Díky dřívější diagnóze se však lidé mohou dostat k potřebné léčbě včas a žít kvalitněji a déle, dodala.