Rzeczpospolita: Poslední ránu vesmírné moci Ruska zasadil Musk

Ruský vesmírný program silně postihly sankce přijaté po agresi země proti Ukrajině, ale upadat začal již mnohem dříve. Vůdci Vladimiru Putinovi to však nepřekáží v přípravách ambiciózních plánů ve vesmíru, píše polský list Rzeczpospolita.

Vážné problémy ruského vesmírného průmyslu, který se střídavým štěstím zkoušel převzít dědictví po bývalém Sovětském svazu, začaly dávno před útokem na Ukrajinu. Do Rusů se zakousla především firma Elona Muska SpaceX, která raketami Falcon 9 vytvořila konkurenci ruským sojuzům. Ale opakovaně použitelné falcony jsou s to vynést náklad na oběžnou dráhu mnohem laciněji.

Od těch dob se vše změnilo. Válka na Ukrajině způsobila téměř úplné přerušení spolupráce se Západem a místo Ruska ve vesmíru zaujala Čína. Vesmírný průmysl, který býval ruskou pýchou, je bez zakázek, náhradních dílů, nových technologií a peněz čím dál blíž úplnému rozkladu. A to býval pro Rusy – kromě jaderných zbraní – základním symbolem postavení jejich státu jako světové velmoci.

Jinak vypadá podíl Rusů z hlediska vypuštěných nosných raket, ale i zde je pro ně situace dramatická. Loni Rusové vypustili jen devatenáct raket, zatímco Američané poslali do vesmíru 110 raket a Čína 66. Svědčí to o vytlačování Ruska na okraj. Americké výdaje na vesmírný program předloni dosáhly 62 miliard dolarů, což je pětkrát více než u Číny, která má pozici světové dvojky. To je pro Rusy nedosažitelná suma.

To ovšem Putinovi nebrání ve slibech vybudovat v letech 2027 až 2033 novou vesmírnou stanici či vybízet vládu k nalezení zdrojů pro plán postavení vesmírné lodě s jaderným pohonem.

Kreml vinu za své nezdary svaluje na sankce. Zástupce šéfa vesmírné agentury Roskosmos Andrej Jelčaninov odhadl ztráty způsobené přerušením vztahů se Západem na 180 miliard rublů (asi 45 miliard korun). Citelné bylo především zrušení startu rakety Sojuz s nákladem družic OneWeb z Francouzské Guyany.

Naděje v Africe

Roskosmos plánuje nahradit ztracené příjmy bližší spoluprací s asijskými, africkými a blízkovýchodními státy. „Pokud jde o opětovné dosažení úrovně vývozu před sankcemi, vytyčili jsme si takový úkol. Je to ale vzdálená meta, vzhledem k velké konkurenci na nových trzích. Perspektivy jsou ale dobré,“ řekl Jelčaninov ruské státní agentuře Interfax. Jde jen o zbožná přání, protože ve světě roste konkurence a soupeři mají levnější nabídky.

Rusové přišli nejen o komerční zakázky, ale i o vědeckou spolupráci, například při misi na Mars společně plánované s Evropskou vesmírnou agenturou ESA.